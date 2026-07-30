Explosion dans le port égyptien de Damiette : des sources iraniennes évoquent une attaque de drone

Deux sources iraniennes ont affirmé au New York Times que l’explosion ayant provoqué un incendie à bord de deux navires gaziers mercredi soir dans le port de Damiette avait été causée par un drone. L’opération aurait visé à démontrer la capacité de Téhéran à perturber davantage l’approvisionnement énergétique mondial et le transport maritime en cas d’escalade. Aucun blessé n’a été signalé et aucune responsabilité n’a été officiellement établie.