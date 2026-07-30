LIVE BLOG | Les États-Unis ont lancé cette nuit « une vague massive de frappes » contre l’Iran
Donald Trump envisagerait une vaste campagne aérienne de 10 à 14 jours visant à neutraliser les capacités balistiques de Téhéran.
Koweït : une attaque iranienne fait un mort dans les locaux d’une entreprise chinoise
L’armée koweïtienne affirme qu’un bâtiment appartenant à une entreprise chinoise a été touché dans le nord du pays, tuant un employé et causant d’importants dégâts.
Explosion dans le port égyptien de Damiette : des sources iraniennes évoquent une attaque de drone
Deux sources iraniennes ont affirmé au New York Times que l’explosion ayant provoqué un incendie à bord de deux navires gaziers mercredi soir dans le port de Damiette avait été causée par un drone. L’opération aurait visé à démontrer la capacité de Téhéran à perturber davantage l’approvisionnement énergétique mondial et le transport maritime en cas d’escalade. Aucun blessé n’a été signalé et aucune responsabilité n’a été officiellement établie.
Un chauffeur de camion tué dans une collision sur la route 4 près de Rishon LeZion
Le camion a pris feu après avoir percuté une voiture près de l’échangeur de Holot. Le conducteur a été déclaré mort sur place. La police a ouvert une enquête.
Pologne : un objet non identifié s’écrase et explose à 95 km de la frontière ukrainienne
Le projectile est tombé près du village de Tarnawa-Kolonia, dans la région de Lublin, alors que la Russie menait des frappes à longue portée contre l’Ukraine, selon les autorités polonaises.
Frappes nocturnes en Iran : plusieurs explosions signalées près du détroit d’Ormuz et dans le sud-ouest du pays
Les médias iraniens ont rapporté des explosions à Bandar Abbas ainsi que sur les îles de Qeshm et de Kish. À Qeshm, plusieurs habitants auraient été blessés et seraient prisonniers des décombres après qu’un missile a touché une maison. Plusieurs sites de la province du Khouzestan, frontalière de l’Irak, auraient également été visés.
Ukraine : au moins 15 blessés dans une frappe russe contre un immeuble résidentiel à Lviv
Des personnes sont toujours prisonnières des décombres et les opérations de secours se poursuivent, selon le maire de la ville.
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La Jordanie affirme avoir intercepté cinq missiles tirés depuis l’Iran
🔴 Frappes américaines en Iran : "une attaque deux fois plus importante que les précédentes"
Un responsable américain à i24NEWS : « L’attaque menée cette nuit était de grande ampleur et a eu un impact significatif. Son intensité et son étendue étaient environ deux fois supérieures à celles des précédentes opérations. »
Donald Trump a reçu le ministre saoudien de la Défense à la Maison Blanche
Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid ben Salmane, selon un responsable américain. D’après Barak Ravid, ce dernier a transmis à Trump un message du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) concernant la guerre avec l’Iran et l’escalade régionale.
🔴 Les États-Unis ont lancé cette nuit « une vague massive de frappes » contre l’Iran, après six jours d’interruption
Les forces américaines ont commencé à frapper l’Iran ce jeudi à 3 heures du matin, heure d’Israël, en riposte aux tentatives d’attaques iraniennes menées la veille contre les forces américaines déployées au Moyen-Orient.