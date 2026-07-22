Donald Trump approuve un accord historique de coopération nucléaire civile avec l'Arabie saoudite

Selon le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump a approuvé un accord de coopération nucléaire civile de 30 ans avec l'Arabie saoudite, ouvrant la voie à un partenariat de plusieurs milliards de dollars qui confierait un rôle central aux entreprises américaines dans le développement du programme nucléaire du royaume.

Selon le quotidien américain, l'accord sera signé mercredi par le secrétaire américain à l'Énergie Chris Wright et son homologue saoudien. Il garantit aux entreprises américaines la priorité dans la construction des infrastructures nucléaires saoudiennes et empêche Riyad de se tourner vers d'autres puissances étrangères pour ce projet.

L'un des points clés de l'accord prévoit que des sociétés américaines pourront construire une installation d'enrichissement d'uranium en Arabie saoudite, sous réserve des conclusions d'une étude de faisabilité conjointe qui doit être menée dans les deux prochaines années.

Le texte devrait être transmis prochainement au Congrès américain, où il suscite déjà des réserves. Plusieurs élus s'inquiètent du risque de prolifération nucléaire dans une région marquée par de fortes tensions. Pour bloquer l'accord, le Congrès devrait toutefois réunir une majorité des deux tiers, un seuil difficile à atteindre.

Riyad soutient que ce programme est destiné à répondre à ses besoins énergétiques et à valoriser ses ressources en uranium encore inexploitées, tout en augmentant ses exportations de pétrole. L'Arabie saoudite affirme que son programme est exclusivement civil, même si le prince héritier Mohammed ben Salmane avait déclaré en 2018 que son pays chercherait à se doter de l'arme nucléaire si l'Iran y parvenait.

L'accord prévoit également qu'en cas de refus américain de construire une usine d'enrichissement après l'étude conjointe, l'Arabie saoudite ne pourra pas développer seule cette capacité, ni avec un autre partenaire étranger, pendant une période de dix ans.

Ce partenariat marque également un changement de cap de la politique américaine. L'administration Joe Biden conditionnait un accord similaire à une normalisation diplomatique entre l'Arabie saoudite et Israël. Ces discussions avaient été interrompues après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. L'administration Trump a, elle, choisi de dissocier le dossier nucléaire de la normalisation avec Israël, tout en continuant d'encourager les pays arabes à rejoindre les Accords d'Abraham.