IMEC : l’Arabie saoudite envisagerait un tracé sans Israël

L’Arabie saoudite envisagerait de modifier le tracé du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC) afin d’en exclure Israël, selon deux sources proches des discussions citées par le Jerusalem Post.

Présenté en septembre 2023 lors du sommet du G20 à New Delhi, le projet IMEC devait relier l’Inde à l’Europe via les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie, Israël et la Grèce, grâce à un réseau de voies ferrées, de ports et de routes maritimes.

Dans sa version initiale, les marchandises devaient transiter par voie ferrée depuis l’Arabie saoudite vers la Jordanie, puis Israël, avant d’être exportées vers l’Europe depuis le port de Haïfa. Ce tracé faisait d’Israël un maillon stratégique du commerce entre l’Asie et l’Europe.

Mais la guerre à Gaza et le coup d’arrêt porté au processus de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite auraient poussé Riyad à réévaluer le projet.

Selon les sources citées, les responsables saoudiens examinent désormais plusieurs options permettant de contourner Israël. L’une d’elles consisterait à faire passer le corridor ferroviaire par la Syrie, créant ainsi une liaison terrestre entre le Golfe et la Méditerranée sans traverser le territoire israélien.

« Ils envisagent différentes options, dont la Syrie », a indiqué une source au Jerusalem Post.

Une telle modification représenterait un revers stratégique majeur pour Israël, qui voyait dans l’IMEC un levier économique important et un pilier d’une future intégration régionale avec l’Arabie saoudite.

Ce repositionnement saoudien intervient aussi dans un contexte d’instabilité croissante autour du détroit d’Ormuz, du Golfe persique et de Bab el-Mandeb, des axes essentiels du commerce mondial.