Donald Trump annonce vouloir retirer la Syrie de la liste américaine des États soutenant le terrorisme

Donald Trump a affirmé qu’il allait retirer la Syrie de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, une décision majeure annoncée lors d’un entretien bilatéral avec le président syrien Ahmed al-Sharaa, en marge d’une conférence de l’OTAN à Ankara.

Interrogé sur ce dossier, le président américain a semblé prendre la décision sur le moment, se tournant vers son secrétaire d’État Marco Rubio pour lui demander s’il y voyait un problème. "Je pense que nous devrions le faire. Oui, je le ferai", a déclaré Trump.

Cette annonce marque un tournant potentiel dans la politique américaine à l’égard de Damas, longtemps soumis à de lourdes sanctions en raison de son inscription sur la liste du Département d’État des pays considérés comme soutenant le terrorisme.

Le président américain a également été interrogé sur son idée de voir la Syrie contribuer à la lutte contre le Hezbollah, une proposition qui avait suscité de fortes réserves. Trump avait évoqué cette possibilité dans un contexte de frustration face à ce qu’il considérait comme des frappes israéliennes indiscriminées au Liban contre l’organisation terroriste chiite.

Cette fois, le président américain s’est montré plus prudent, estimant que la Syrie "pourrait aider" sans aller plus loin. "Nous verrons. Je pense que nous faisons beaucoup de progrès", a-t-il ajouté.

La déclaration de Trump intervient alors que Washington cherche à redessiner plusieurs équilibres régionaux, notamment autour de la Syrie, du Liban et du rôle du Hezbollah, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.