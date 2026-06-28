Arabie saoudite : 14 morts dans le crash d’un hélicoptère d’Aramco

Quatorze personnes ont été tuées dimanche matin dans le crash d’un hélicoptère appartenant au géant pétrolier saoudien Aramco, à Ras Tanura, dans l’est de l’Arabie saoudite. Les autorités ont confirmé qu’aucun des occupants n’a survécu à l’accident, survenu vers 6 heures du matin (heure locale). Les quatorze victimes étaient toutes de nationalité saoudienne.

Dans un communiqué, le ministère saoudien de l’Énergie a indiqué que les circonstances du crash demeuraient inconnues. Une enquête a été ouverte avec la participation des autorités compétentes afin de déterminer les causes de l’accident. Le ministère a également présenté ses condoléances aux familles des victimes.

L’accident s’est produit à Ras Tanura, principal terminal pétrolier d’exportation de l’Arabie saoudite et l’un des plus importants au monde. La ville abrite également la plus grande raffinerie du Moyen-Orient, exploitée par Aramco, première compagnie pétrolière mondiale.

Le drame intervient dans un contexte particulièrement sensible pour les infrastructures énergétiques saoudiennes. Vendredi, Aramco avait repris les opérations de chargement de pétrole brut à Ras Tanura après une interruption de près de quatre mois. Cette suspension faisait suite aux tensions régionales et aux attaques ayant visé des installations pétrolières au cours de la guerre entre les États-Unis et l’Iran. La reprise des exportations était considérée comme une étape importante pour le rétablissement des flux énergétiques dans le Golfe.

Aucun élément ne permet toutefois, à ce stade, d’établir un lien entre le crash de l’hélicoptère et le contexte sécuritaire régional. Les autorités saoudiennes n’ont avancé aucune hypothèse sur les causes de l’accident, qui font toujours l’objet d’investigations.