Aux côtés de Joseph Aoun, Donald Trump se dit prêt à parler au Hezbollah et promet d’aider le Liban

Donald Trump s’est dit mardi disposé à ouvrir un dialogue avec le Hezbollah, lors de la visite à Washington du président libanais Joseph Aoun. Avant leur entretien à la Maison-Blanche, le président américain a assuré vouloir soutenir le Liban et s’est montré optimiste quant aux progrès susceptibles d’être réalisés au cours de la rencontre.

"Il y a le problème du Hezbollah. Je suis prêt à parler au Hezbollah, je suis prêt à parler à tout le monde. Si le président Aoun souhaite que je leur parle, je le ferai", a déclaré Donald Trump. Il a également souligné la résilience du Liban, malgré les crises qui ont durement frappé le pays, et affirmé que Washington contribuerait à son redressement.

Le président américain a par ailleurs évoqué la perspective d’un élargissement des accords d’Abraham. Qualifiant ces accords de "succès considérable", il a estimé que de nouveaux pays pourraient bientôt les rejoindre et que le Liban avait un rôle important à jouer dans cette dynamique régionale. Interrogé sur les tirs effectués par Tsahal à proximité de soldats libanais dans le sud du pays, il a indiqué que les États-Unis examineraient l’incident.

Joseph Aoun a de son côté remercié Donald Trump pour son implication dans l’accord-cadre destiné à mettre fin aux hostilités entre Israël et le Liban. "Il est temps que la région devienne stable et sûre", a-t-il affirmé, disant partager avec le président américain une même vision fondée sur la paix.

Le dirigeant libanais a surtout réclamé un appui politique américain ainsi qu’un renforcement de l’aide à l’armée libanaise. Selon lui, celle-ci demeure l’institution qui bénéficie de la plus grande confiance dans le pays et constitue un pilier indispensable à sa stabilité. Il a rappelé que l’effondrement de l’armée pendant la guerre civile avait favorisé l’essor des milices et la prise de contrôle du sud du Liban par des groupes palestiniens préparant des attaques contre Israël.

La rencontre intervient au moment où Tsahal a commencé à se retirer de plusieurs "zones pilotes" dans le sud du Liban, conformément à l’accord conclu sous médiation américaine. L’armée libanaise a notamment annoncé son entrée dans le village de Zawtar al-Gharbiya, récemment évacué par les forces israéliennes. Ces secteurs doivent permettre d’évaluer la capacité de l’État libanais à imposer l’armée comme seule force armée autorisée à y opérer et à empêcher le retour du Hezbollah.

Selon des sources libanaises, Joseph Aoun devait également demander à Donald Trump que le retrait israélien ne se limite pas à quelques villages, mais constitue la première étape d’une évacuation de l’ensemble du territoire libanais. Beyrouth entend parallèlement présenter le désarmement du Hezbollah comme une décision souveraine du gouvernement libanais, et non comme une concession imposée par Israël.

Donald Trump a enfin adressé un nouvel avertissement à l’Iran, après des informations faisant état d’un transfert de centrifugeuses vers le secteur du mont al-Makhoush. Il a affirmé que Washington surveillait avant tout les matières nucléaires et menacé de frapper prochainement cette zone "très lourdement", estimant que Téhéran n’avait pas encore mesuré toute l’ampleur de la réponse américaine.