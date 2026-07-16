Joseph Aoun se dit optimiste après les discussions avec Israël

Des sources proches du président Joseph Aoun évoquent des échanges menés dans une « atmosphère positive », avec un engagement clair des États-Unis à soutenir les demandes sécuritaires de Beyrouth.

Selon ces responsables, le Liban reste déterminé à respecter les engagements pris dans le cadre des négociations. Joseph Aoun a réaffirmé que la voie diplomatique constituait la seule option pour préserver la souveraineté du pays et éviter une nouvelle escalade militaire.

Les États-Unis ont annoncé mercredi qu'un accord avait été trouvé sur les modalités de mise en œuvre des « zones pilotes » entre Israël et le Liban. Ce dispositif prévoit un retrait progressif de Tsahal de certaines zones, qui seront ensuite prises en charge par l'armée libanaise sous supervision américaine.

Israël conservera toutefois des positions jugées stratégiques dans le sud du Liban, notamment dans le secteur de la crête d'Ali Taher, où l'armée estime qu'un important complexe souterrain du Hezbollah reste actif. Les modalités de son démantèlement sont toujours à l'étude afin de ne pas compromettre le processus diplomatique.

Ce rapprochement intervient alors que le Hezbollah continue de rejeter tout désarmement, pourtant prévu par le mémorandum d'entente conclu fin juin, affirmant que « sans le Hezbollah, rien ne passera ».