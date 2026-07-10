Joseph Aoun défend la poursuite des négociations directes avec Israël

Le président libanais Joseph Aoun a réaffirmé sa volonté de poursuivre les négociations directes avec Israël, estimant que ce dialogue constitue une affirmation de la souveraineté du Liban et une opportunité de défendre les intérêts du pays.

Depuis plusieurs semaines, Beyrouth et Jérusalem participent à des discussions, sous médiation américaine. Un nouveau cycle de pourparlers est prévu la semaine prochaine à Rome.

Dans le cadre d'un accord intérimaire, Israël doit se retirer de deux « zones pilotes » qu'il contrôle dans le sud du Liban afin de les transférer à l'armée libanaise. Le retrait d'une première zone est attendu dans les prochains jours. En revanche, Israël prévoit de conserver une zone tampon le long de la frontière afin d'éloigner le Hezbollah.

Le mouvement terroriste chiite pro-iranien s'oppose fermement à ces négociations.

Joseph Aoun a rejeté les critiques visant ce dialogue avec Israël, rappelant que les deux pays ont déjà négocié à plusieurs reprises au cours de leur histoire malgré l'absence de relations diplomatiques officielles.

Reconnaissant que les discussions restent complexes, le président libanais estime néanmoins qu'elles peuvent aboutir. Il a également accusé les opposants au processus de vouloir faire du Liban un instrument au service de l'Iran.