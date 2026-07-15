Le retrait de Tsahal des premières "zones pilotes" au Liban pourrait débuter dans les prochains jours

Israël, le Liban et les États-Unis ont achevé mercredi à Rome deux jours de discussions consacrées à la mise en œuvre de nouvelles dispositions sécuritaires le long de la frontière israélo-libanaise. Les trois pays ont qualifié les échanges de "productifs et positifs" et annoncé un accord sur la structure et les principes du dispositif des "zones pilotes".

Les derniers détails doivent encore être finalisés, mais l’application du mécanisme pourrait commencer dans les prochains jours. Selon l’ambassade américaine à Beyrouth, les parties se sont entendues sur un cadre concret permettant le retrait progressif de Tsahal de certaines zones et le déploiement parallèle de l’armée libanaise.

Deux premiers secteurs ont déjà été définis d’un commun accord par les armées israélienne et libanaise. Tsahal devrait s’en retirer avant que les forces libanaises n’en prennent le contrôle. Une tierce partie devra ensuite vérifier que les infrastructures militaires et les armes illégales du Hezbollah ont bien été retirées.

L’identité de l’organisme chargé de cette vérification n’a pas encore été déterminée. Un haut responsable israélien a toutefois exclu toute participation de la FINUL ou de l’Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve. Un déploiement de soldats américains paraît également peu probable. "Washington n’est pas disposé à envoyer des troupes sur le terrain", a-t-il déclaré.

Selon ce responsable, les discussions de Rome ont renforcé la convergence entre Israël et le Liban sur la nécessité de désarmer le Hezbollah et de poursuivre l’application de l’accord-cadre trilatéral. Les zones pilotes doivent permettre d’évaluer la capacité de l’armée libanaise à exercer pleinement la souveraineté de l’État dans les secteurs concernés.

Des négociations se poursuivent également sur les armes dissimulées dans des propriétés privées. Les parties cherchent une solution permettant leur retrait tout en respectant la législation libanaise. L’extension du dispositif à d’autres secteurs dépendra du succès de cette première phase.