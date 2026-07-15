Israël-Liban : un mécanisme de contrôle envisagé pour vérifier le retrait du Hezbollah des "zones pilotes"

Les discussions entre Israël et le Liban à Rome ont principalement porté sur le mécanisme destiné à vérifier que les futures "zones pilotes", placées sous le contrôle de l’armée libanaise, ne contiennent plus d’armes ni de terroristes du Hezbollah, rapporte mercredi la chaîne libanaise Al Jadeed.

Selon le média, cette vérification devrait être confiée à une tierce partie. Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais le recours aux forces des Nations unies aurait été évoqué parmi les options possibles. Des responsables libanais ont précisé que la question d’éventuelles perquisitions dans les habitations n’avait pas été abordée durant les négociations.

Beyrouth souhaite lancer la mise en œuvre du projet "le plus rapidement possible", et au plus tard dans un délai d’une semaine, selon les sources citées. La première zone pilote devrait englober les villages de Zatar el-Gharbiyeh, Zatar el-Sharqiya, Ghandouriyeh, Froun, Srifa et Burj Qalaouiyah, situés de part et d’autre du fleuve Litani.

Ce dispositif doit permettre à l’armée libanaise de reprendre progressivement le contrôle de certains secteurs et de confirmer qu’ils ont été débarrassés de toute présence militaire du Hezbollah.