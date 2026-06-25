Les Pays-Bas renforcent leur soutien à l'armée libanaise pour contenir le Hezbollah

Les Pays-Bas ont annoncé un renforcement de leur soutien militaire aux Forces armées libanaises (LAF) afin d'aider Beyrouth à étendre son contrôle sur le sud du Liban et à limiter l'influence du Hezbollah.

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, le chef d'état-major des forces armées néerlandaises, le général Onno Eichelsheim, s'est rendu cette semaine à Beyrouth pour rencontrer son homologue libanais, le général Rodolphe Haykal, et discuter de l'élargissement de la coopération militaire entre les deux pays.

L'aide néerlandaise portera notamment sur la formation des soldats libanais aux opérations de sécurité frontalière et de déminage, ainsi que sur un soutien accru aux forces spéciales. La coopération prévoit également un partage d'expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle, des communications et des infrastructures de défense.

Les Pays-Bas financeront par ailleurs la construction d'une nouvelle base militaire destinée à l'armée libanaise.

Le général Eichelsheim a estimé qu'un engagement de long terme était indispensable pour permettre à l'armée libanaise de devenir la seule force militaire légitime du pays.

« Ce n'est pas aussi simple que de leur donner un char et de leur dire de commencer à combattre », a-t-il déclaré, soulignant que l'armée libanaise avait besoin d'équipements, de formation et d'un soutien institutionnel durable.

Selon lui, le contrôle du Hezbollah demeure une condition essentielle à tout accord de paix durable entre Israël et le Liban.

Cette annonce intervient alors que des négociations directes entre Israël et le Liban, sous médiation américaine, se poursuivent afin de consolider le cessez-le-feu et d'éloigner les forces du Hezbollah du sud du Liban.