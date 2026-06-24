« Il est impossible de briser la puissance d'Israël » : la déclaration inattendue du chef du Hezbollah

Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a tenu des propos inhabituels en admettant que son organisation ne disposait pas des capacités nécessaires pour vaincre Israël dans une confrontation militaire conventionnelle.

Dans un discours prononcé à la veille de l’Achoura, le dirigeant du mouvement chiite libanais a estimé qu’il était irréaliste de penser que la « résistance » pouvait l’emporter sur Israël dans un affrontement direct entre armées. « Il est impossible, par la seule force de la résistance, de briser la puissance d’Israël, armée contre armée », a-t-il déclaré.

Cette prise de position a rapidement suscité une réaction du porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee. Dans un message publié sur le réseau social X, celui-ci a affirmé qu’il s’agissait de « la première fois » que le chef du Hezbollah tenait des propos conformes à la réalité.

Le responsable israélien a également accusé le Hezbollah d’avoir entraîné le Liban dans le conflit sous l’influence de l’Iran. Selon lui, les dirigeants du mouvement connaissaient les capacités militaires et technologiques d’Israël mais ont néanmoins choisi l’escalade.

Avichay Adraee a par ailleurs fait référence à l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirmant que l’organisation n’avait pas tiré les leçons des erreurs du passé. Il a soutenu que la stratégie du Hezbollah reposant sur la fragilité supposée d’Israël s’était heurtée à la réalité du terrain.

Les déclarations de Naïm Qassem interviennent dans un contexte de pressions croissantes sur le Hezbollah, dont les capacités militaires ont été sévèrement éprouvées au cours des derniers mois de confrontation avec Israël.