Israël-Liban : un premier test pour le désarmement du Hezbollah

La première phase de mise en œuvre de l'accord entre Israël et le Liban a débuté. L'armée libanaise s'est déployée dans une première zone du sud du Liban, précédemment contrôlée par Tsahal, avec pour mission de reprendre progressivement le contrôle du secteur et d'y démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah.

Cet accord, négocié à Washington, prévoit un transfert graduel de responsabilité sécuritaire à l'armée libanaise. En contrepartie, Israël doit redéployer progressivement ses forces hors des zones concernées. Toutefois, ce retrait reste conditionné au désarmement de toutes les organisations armées non étatiques, au premier rang desquelles figure le Hezbollah.

Selon des responsables israéliens de la sécurité, le Hezbollah entend faire échouer l'accord. L'organisation terroriste chiite pourrait s'opposer militairement aux opérations de l'armée libanaise visant à saisir ses armes et à démanteler ses positions. Les services israéliens estiment également que le mouvement pourrait aller jusqu'à menacer de prendre le contrôle d'institutions de l'État à Beyrouth afin d'empêcher toute tentative de désarmement.

Une divergence majeure subsiste entre Jérusalem et Beyrouth. Israël exige que l'armée libanaise puisse également intervenir sur des terrains privés pour y détruire les infrastructures du Hezbollah. Les autorités libanaises s'y opposent pour l'instant, invoquant des contraintes juridiques et politiques.

Pour Israël, la réussite de cette phase pilote constituera un test décisif de la capacité de l'État libanais à imposer son autorité face au Hezbollah. Son échec risquerait au contraire de compromettre l'ensemble du mécanisme de désescalade mis en place entre les deux pays.