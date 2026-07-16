Malgré l'opposition du Hezbollah, le Liban passe progressivement à la mise en œuvre des accords

Le Liban semble entrer dans une nouvelle phase de l'application des accords sécuritaires, malgré l'opposition persistante du Hezbollah. Plusieurs développements récents témoignent d'un passage progressif des engagements politiques aux mesures concrètes, porté par la présidence, le gouvernement et l'armée libanaise.

Le gouvernement travaille notamment à une législation destinée à élargir les prérogatives de l'armée. Le texte permettrait aux militaires d'effectuer des perquisitions dans des domiciles afin d'imposer la souveraineté de l'État et de démanteler les infrastructures d'armement illégales. Une évolution significative dans un pays où l'armée a longtemps évité toute confrontation directe avec les réseaux du Hezbollah.

Parallèlement, les négociations militaires se poursuivent sous médiation américaine. À l'issue du dernier cycle de discussions organisé à Rome, Washington a fait état d'ententes sur les modalités d'application dans plusieurs zones pilotes. Les parties seraient désormais engagées dans la phase technique, avec de nouvelles rencontres professionnelles prévues entre les délégations militaires libanaise et israélienne.

Le passage à des discussions opérationnelles montre que le cadre diplomatique ne se limite plus à des déclarations de principe. Le président libanais Joseph Aoun continue d'afficher son optimisme et de renforcer la coopération avec les États-Unis. Sa prochaine visite à Washington devrait être consacrée à la recherche d'un soutien politique, sécuritaire et économique pour poursuivre l'application de l'accord et renforcer les capacités de l'armée libanaise.

Le Hezbollah conserve toutefois une importante capacité de pression et continue de menacer de s'opposer au processus. Il semble néanmoins éprouver davantage de difficultés à bloquer les décisions des institutions libanaises. Alors que son opposition suffisait autrefois à paralyser certaines initiatives gouvernementales, la présidence, le gouvernement et l'armée poursuivent aujourd'hui leurs démarches malgré l'absence d'un accord total de l'organisation terroriste chiite.

Cette évolution pourrait constituer un tournant majeur dans l'histoire du Liban depuis la création du Hezbollah. Non pas parce que l'organisation aurait été vaincue, mais parce que l'État libanais commencerait, pour la première fois depuis des années, à mettre en place ses propres mécanismes d'application et à avancer vers un nouvel ordre sécuritaire sans dépendre du consentement du groupe terroriste.

Reste à savoir si le Hezbollah se limitera à une bataille politique et juridique ou s'il tentera de faire échouer le processus en provoquant des tensions sécuritaires ou en accentuant la pression sur la scène intérieure libanaise.