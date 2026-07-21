Sud-Liban : Tsahal se retire de Zawtar al-Gharbiyeh, l’armée libanaise se déploie

Les Forces armées libanaises ont appelé les habitants à ne pas se rendre dans la ville tant que la situation sécuritaire ne sera pas stabilisée et à respecter les consignes des unités déployées sur place.

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme pilote conclu entre Israël et le Liban avec le soutien des États-Unis. Tsahal avait annoncé lundi le lancement de ce dispositif dans plusieurs zones du sud du Liban, en coordination avec le commandement américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, et l’armée libanaise.

Selon l’armée israélienne, des équipes des trois parties travaillent actuellement à la coordination et à la planification des prochaines étapes de l’accord. Tsahal a toutefois prévenu qu’elle répondrait avec fermeté à toute violation.

Un responsable militaire israélien a indiqué que le redéploiement dans l’une des zones pilotes devait permettre à l’armée libanaise d’accomplir sa mission, tout en préservant la sécurité des soldats israéliens, leur droit à la légitime défense et leur capacité à neutraliser les menaces.

Cette phase doit notamment permettre de tester la capacité de l’armée libanaise à exercer seule son autorité dans les trois villages pilotes, en tant qu’unique force officiellement autorisée à y détenir des armes.

Le dispositif définitif n’a pas encore été arrêté. En cas de violation de l’accord par le Hezbollah, Israël devrait agir par l’intermédiaire d’un mécanisme de coordination sous médiation américaine.

Le programme doit également être accompagné d’un mécanisme de supervision américain visant à faire progresser le désarmement du Hezbollah. Israël affirme qu’il conservera une zone de sécurité aussi longtemps que nécessaire afin de protéger les localités du nord et de maintenir sa liberté d’action face aux menaces.