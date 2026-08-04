LIVE BLOG | Naïm Qassem : « L’Amérique a échoué, l’Iran a gagné »
Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que son mouvement était « fier de se tenir aux côtés de l’Iran », estimant que Téhéran avait remporté sa confrontation avec Washington
Naïm Qassem : « L’Amérique a échoué, l’Iran a gagné »
Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que son mouvement était « fier de se tenir aux côtés de l’Iran », estimant que Téhéran avait remporté sa confrontation avec Washington.
Naïm Qassem a également appelé les autorités libanaises à « cesser les concessions inutiles » dans le cadre des négociations avec Israël, invoquant la destruction de villages et de localités dans le sud du Liban.
Concernant la Syrie, Naïm Qassem s’est dit favorable à une rencontre publique entre le Hezbollah et les dirigeants syriens, à une date convenant aux deux parties. « Une Syrie stable est bénéfique pour le Liban, tout comme un Liban stable est bénéfique pour la Syrie », a-t-il déclaré.
Naïm Qassem accuse le gouvernement libanais d’avoir « tout cédé » à Israël
Le chef du Hezbollah a appelé Beyrouth à cesser les négociations directes avec Israël, estimant qu’elles n’avaient apporté que « honte, humiliation et déception ».
Le cabinet israélien se réunira ce soir pour discuter de l’accord sur Gaza
Le cabinet politico-sécuritaire examinera ce soir l’accord concernant la bande de Gaza et le « Conseil de la paix », alors que plusieurs ministres s’opposent à la feuille de route publiée sur le désarmement du Hamas.
Plateau du Golan : un veau atteint de la rage meurt à Maale Gamla, quatre personnes prises en charge
Le ministère de la Santé annonce qu’un veau infecté par la rage est mort le 31 juillet dans une étable de Maale Gamla, sur le plateau du Golan. Quatre personnes exposées ont reçu un traitement préventif.
Toute personne ayant été en contact avec l’animal, ou dont les animaux l’ont approché entre le 17 et le 31 juillet, est appelée à contacter rapidement les autorités sanitaires.
Russie : au moins cinq morts dans une attaque de drones ukrainiens près de Moscou
Au moins cinq personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, selon le gouverneur de la région cité par l'agence russe TASS. Des médias russes rapportent également qu'un entrepôt a pris feu après une attaque de drones. Il n'est pas encore établi si ces deux événements sont liés.
Haïfa : un adolescent de 16 ans grièvement blessé dans une attaque au couteau
Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé après avoir été poignardé à Haïfa. Pris en charge par le Magen David Adom, il a été évacué vers le centre médical Rambam. La police a ouvert une enquête et privilégie, à ce stade, la piste d'un mobile criminel.
Les Gardiens de la révolution attaquent une base américaine au Koweït avec trois drones
Selon une source au fait des détails, citée par Amichai Stein pour i24NEWS, les Gardiens de la révolution iraniens ont mené une attaque contre une base américaine au Koweït à l’aide de trois drones.
Détroit d’Ormuz : un cargo attaqué au large des côtes d’Oman
L’UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) signale qu’un navire marchand a été attaqué à environ 20 milles nautiques des côtes d’Oman, dans le détroit d’Ormuz. L’incident survient peu après des informations faisant état d’explosions entendues dans le nord du Koweït.