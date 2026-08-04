Naïm Qassem : « L’Amérique a échoué, l’Iran a gagné »

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que son mouvement était « fier de se tenir aux côtés de l’Iran », estimant que Téhéran avait remporté sa confrontation avec Washington.

Naïm Qassem a également appelé les autorités libanaises à « cesser les concessions inutiles » dans le cadre des négociations avec Israël, invoquant la destruction de villages et de localités dans le sud du Liban.

Concernant la Syrie, Naïm Qassem s’est dit favorable à une rencontre publique entre le Hezbollah et les dirigeants syriens, à une date convenant aux deux parties. « Une Syrie stable est bénéfique pour le Liban, tout comme un Liban stable est bénéfique pour la Syrie », a-t-il déclaré.