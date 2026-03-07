Tsahal émet un ordre d’évacuation avant des frappes aériennes contre des sites du Hezbollah à Tyr, au Liban

L’armée israélienne a émis un ordre d’évacuation dans la ville côtière de Tyr, au Liban, avant des frappes aériennes visant des positions du Hezbollah. Selon le porte-parole de Tsahal, le colonel Avichay Adraee, l’armée prévoit de frapper des infrastructures militaires du Hezbollah, accusé de tenter de rétablir ses activités dans la zone. Les civils ont été appelés à s’éloigner d’au moins 300 mètres de plusieurs sites indiqués sur une carte diffusée par l’armée. Dans le même temps, le Hezbollah a publié ses propres avertissements d’évacuation visant les villes israéliennes de Nahariya et Kiryat Shmona. Israël affirme toutefois qu’aucune évacuation de localités du nord n’est prévue et poursuit ses opérations terrestres et aériennes pour repousser le Hezbollah loin de la frontière.