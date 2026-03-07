LIVE BLOG | L’Iran vise l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats
La Jordanie accuse l’Iran d’avoir visé ses installations stratégiques
La Jordanie accuse l’Iran d’avoir directement ciblé des installations stratégiques sur son territoire depuis le début de la guerre régionale. Selon le porte-parole de l’armée jordanienne, le général Mustafa Hayari, 119 missiles et drones ont été tirés vers le royaume au cours de la semaine écoulée. Les défenses aériennes jordaniennes ont intercepté 108 de ces projectiles. Les autorités affirment que ces attaques visaient des infrastructures vitales en Jordanie et ne constituaient pas seulement des survols du territoire.
⭕ Salves de tirs depuis le Liban : sirènes d’alerte à Tibériade
Des sirènes d’alerte ont retenti samedi dans plusieurs localités du nord d’Israël après des tirs de roquettes et une possible infiltration de drone depuis le Liban. Les alertes ont notamment été déclenchées à Tibériade, tandis que des avertissements pour intrusion de drone ont été signalés en Galilée occidentale et sur le plateau du Golan. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat. Selon l’armée israélienne, l’attaque est probablement menée par le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Depuis lundi, le mouvement terroriste chiite libanais a lancé des dizaines de roquettes et de drones vers Israël, selon Tsahal.
Tsahal : 110 drones iraniens ont été interceptés depuis le début de la guerre
Les Émirats arabes unis interceptent 15 missiles balistiques et 119 drones
Les Émirats arabes unis ont annoncé samedi avoir intercepté 15 missiles balistiques et 119 drones, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa deuxième semaine. Selon le ministère émirati de la Défense, 16 missiles balistiques ont été détectés par les systèmes de défense aérienne. Quinze ont été interceptés et détruits, tandis qu’un missile est tombé en mer. Les autorités ont également indiqué que 121 drones avaient été repérés, dont 119 ont été interceptés par les défenses aériennes. Deux drones sont toutefois tombés sur le territoire émirati, sans que des détails immédiats ne soient fournis sur d’éventuels dégâts ou victimes. Cette interception massive intervient dans un contexte de forte escalade régionale, marqué par des attaques de missiles et de drones visant plusieurs pays du Golfe.
⭕ Sirènes d’alerte dans la région de Safed après des tirs en provenance du Liban
Tsahal émet un ordre d’évacuation avant des frappes aériennes contre des sites du Hezbollah à Tyr, au Liban
L’armée israélienne a émis un ordre d’évacuation dans la ville côtière de Tyr, au Liban, avant des frappes aériennes visant des positions du Hezbollah. Selon le porte-parole de Tsahal, le colonel Avichay Adraee, l’armée prévoit de frapper des infrastructures militaires du Hezbollah, accusé de tenter de rétablir ses activités dans la zone. Les civils ont été appelés à s’éloigner d’au moins 300 mètres de plusieurs sites indiqués sur une carte diffusée par l’armée. Dans le même temps, le Hezbollah a publié ses propres avertissements d’évacuation visant les villes israéliennes de Nahariya et Kiryat Shmona. Israël affirme toutefois qu’aucune évacuation de localités du nord n’est prévue et poursuit ses opérations terrestres et aériennes pour repousser le Hezbollah loin de la frontière.
Tirs de roquettes depuis le Liban : sirènes d’alerte à Safed et dans les localités voisines
Des sirènes d’alerte ont retenti samedi dans la ville de Safed, dans le nord d’Israël, ainsi que dans plusieurs localités environnantes, après des tirs de roquettes en provenance du Liban. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat. Selon l’armée israélienne, l’attaque serait probablement l’œuvre du Hezbollah, soutenu par l’Iran. Depuis lundi, le mouvement terroriste libanais a tiré des dizaines de roquettes et de drones vers le territoire israélien.
Liban : l’ONU condamne l’attaque contre une position de la Finul
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’attaque survenue vendredi contre une position de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) dans le sud du pays. Trois Casques bleus ghanéens ont été grièvement blessés lors d’échanges de tirs nourris à al-Qaouzah, dans le sud-ouest du Liban. Par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric, le chef de l’ONU a rappelé que la sécurité du personnel et des installations des Nations unies doit être respectée en toutes circonstances et a appelé à ce que les responsables rendent des comptes.
Liban : opération israélienne infructueuse pour retrouver le pilote Ron Arad
L’armée israélienne a annoncé que des forces spéciales ont mené vendredi soir une opération dans l’est du Liban afin de retrouver les restes du navigateur de l’armée de l’air Ron Arad, disparu depuis 1986 après la chute de son avion au Liban. Selon Tsahal, l’opération s’inscrivait dans le cadre des activités militaires en cours dans le pays. Aucun reste ni objet lié à Ron Arad n’a été retrouvé, et l’armée précise que l’opération n’a fait aucune victime côté israélien.
Conflit Israël–Hezbollah : l’ONU appelle à des pourparlers entre le Liban et Israël
La coordinatrice spéciale de l’ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a appelé à l’ouverture de pourparlers entre le Liban et Israël afin de mettre fin aux affrontements opposant l’armée israélienne au Hezbollah depuis lundi. Elle a averti que la situation pourrait encore s’aggraver si les hostilités se poursuivent. Le Liban a été entraîné dans l’escalade régionale après que le Hezbollah a tiré des missiles sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei lors des frappes américano-israéliennes contre l’Iran.
L’Iran adopte une nouvelle stratégie militaire pour étendre le conflit régional
Après avoir pendant deux ans répondu aux attaques étrangères par des ripostes limitées visant directement ses adversaires, l’Iran a décidé de modifier sa stratégie militaire. Téhéran privilégie désormais une escalade régionale, visant notamment les États arabes du Golfe, afin de perturber l’économie mondiale et de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils renoncent à prolonger la guerre. Cette nouvelle approche repose notamment sur la mise en œuvre de la doctrine dite de “défense mosaïque”, un système décentralisé permettant aux commandants sur le terrain de poursuivre les combats même s’ils sont coupés de leur hiérarchie. L’objectif est de garantir la continuité des opérations militaires, même en cas de perturbation du commandement central. Selon plusieurs analyses, cette stratégie a été activée après la guerre de douze jours contre Israël en juin dernier, un conflit qui avait lourdement affaibli les capacités militaires iraniennes. Les dirigeants iraniens auraient alors estimé avoir commis une erreur stratégique, décidant d’adopter une posture plus offensive et plus étendue à l’échelle régionale.
L’aéroport de Dubaï reprend «partiellement» ses opérations
Pezeshkian rejette la demande américaine de capitulation alors que l’Iran frappe des pays du Golfe
Le président iranien Massoud Pezeshkian a rejeté la demande américaine d’une capitulation sans condition, affirmant qu’il s’agit d’un « rêve que les États-Unis devraient emporter dans leur tombe ». La déclaration a été faite dans un message préenregistré diffusé par la télévision d’État iranienne. Ses propos interviennent alors que l’Iran mène des attaques répétées contre plusieurs pays du Golfe. Selon les informations disponibles, des frappes ont visé Bahreïn, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces attaques surviennent alors que les États-Unis et Israël poursuivent leurs frappes aériennes contre des cibles en Iran dans le cadre de l’escalade militaire régionale.
⭕️ Tsahal annonce avoir lancé une vague de frappes contre des infrastructures du régime iranien à Téhéran et à Ispahan
L’armée israélienne a annoncé que son aviation avait lancé une nouvelle vague de frappes aériennes « massives » contre des cibles du régime iranien à Téhéran et Ispahan. Les attaques visent des infrastructures liées au régime, selon Tsahal. L’armée indique que davantage de détails seront communiqués ultérieurement sur ces opérations.
Des roquettes tirées depuis le Liban déclenchent des sirènes dans le nord d’Israël
Des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs localités de la Haute-Galilée après des tirs de roquettes depuis le Liban. Selon Tsahal, le Hezbollah, groupe terroriste soutenu par l’Iran, a tiré des dizaines de roquettes et de drones vers Israël depuis lundi.
L’aéroport de Dubaï suspend ses opérations
L’aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi la suspension temporaire de toutes ses opérations. Cette décision intervient après une interception aérienne au-dessus de l’aéroport, dans un contexte d’attaque attribuée à l’Iran par les Émirats arabes unis. Selon le Bureau des médias de Dubaï, cette mesure vise à garantir la sécurité des passagers, du personnel et des équipages. Les autorités ont indiqué qu’un « incident mineur » s’était produit après la chute de débris résultant de l’interception. Elles ont également démenti certaines informations circulant sur les réseaux sociaux évoquant des incidents plus graves à l’aéroport.
Le président iranien s’excuse auprès des pays voisins et promet de ne pas les frapper sauf en cas d’attaque contre l’Iran
Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que le conseil de direction intérimaire avait décidé qu’aucune attaque ni frappe de missiles ne serait menée contre les pays voisins. Il a précisé que cette règle ne s’appliquerait pas si une attaque contre l’Iran provenait du territoire de ces pays. Le dirigeant iranien a également présenté ses excuses aux États voisins. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions régionales liées au conflit avec Israël et les États-Unis.
L’Iran affirme avoir frappé un pétrolier dans le Golfe
L’Iran a annoncé samedi avoir ciblé un pétrolier dans le Golfe au moyen d’un drone explosif. Selon les Gardiens de la Révolution, le navire nommé Prima aurait été frappé après avoir ignoré « des avertissements répétés » concernant l’insécurité du détroit d’Ormuz. Le communiqué, relayé par l’agence Tasnim, indique que le navire avait été averti de l’interdiction de navigation dans la zone. L’incident intervient au huitième jour de la guerre opposant l’Iran à Israël et aux États-Unis.
Emirates suspend tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï
La compagnie aérienne Emirates a annoncé samedi matin la suspension de tous les vols à destination et en provenance de Dubaï, jusqu’à nouvel ordre. Dans un message publié sur le réseau social X, la compagnie a demandé aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport.
Emirates a indiqué qu’elle communiquerait de nouvelles informations dès que la situation évoluera. La compagnie a également remercié ses clients pour leur compréhension et leur patience. « La sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité absolue et ne sera en aucun cas compromise », a ajouté l’entreprise dans son communiqué.
L’Iran affirme avoir frappé des « groupes séparatistes » au Kurdistan irakien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé samedi avoir mené des frappes contre des « groupes séparatistes » dans la région du Kurdistan irakien. Selon un communiqué relayé par l’agence Tasnim, trois sites ont été visés dans la matinée. L’opération intervient au dixième jour de la guerre opposant l’Iran à Israël et aux États-Unis. Les Gardiens ont également averti que toute action contre l’intégrité territoriale de l’Iran serait « écrasée ».