LIVE BLOG | Nord de Gaza : un officier réserviste de Tsahal grièvement blessé par des tirs de terroristes

Donald Trump a envisagé de se retirer des négociations avec l’Iran après des confrontations navales

Le président américain Donald Trump a envisagé de mettre fin aux négociations avec l’Iran à la suite de deux confrontations navales entre forces américaines et iraniennes dans la zone de la mer d’Arabie, rapporte le Wall Street Journal en citant des responsables américains. Les raisons pour lesquelles Trump a finalement choisi de ne pas se retirer des pourparlers ne sont pas précisées. Selon des analystes interrogés par le quotidien, ces incidents pourraient traduire la volonté de courants iraniens les plus durs de signaler leur manque d’engagement dans les discussions, estimant que Washington pourrait renoncer à mener une attaque majeure contre l’Iran.