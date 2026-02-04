LIVE BLOG | Nord de Gaza : un officier réserviste de Tsahal grièvement blessé par des tirs de terroristes
Des terroristes ont ouvert le feu mercredi soir sur des troupes de Tsahal lors d’une activité opérationnelle de routine près de la Ligne jaune
Un couple de britanniques expulsé d'Inde pour avoir apposé des autocollants "Free Palestine"
Un couple de britanniques a été contraint de quitter l'Inde pour avoir apposé des autocollants "Free Palestine" (Libérez la Palestine). Les autorités indiennes les ont accusés d'avoir enfreint les conditions de leur visa touristique en "se livrant à des activités politiques".
Gaza : le point de passage de Rafah reste ouvert malgré une attaque contre Tsahal
Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l’Égypte est resté ouvert ce matin comme prévu, a indiqué le COGAT, l’organisme israélien chargé de la coordination des activités gouvernementales dans les territoires, démentant certaines informations de médias palestiniens. Réouvert lundi pour la première fois depuis un an dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et les terroristes du Hamas, le passage fonctionne toutefois de manière limitée. Le COGAT a précisé que l’Organisation mondiale de la santé n’avait pas encore transmis les informations de coordination nécessaires au transfert de patients gazaouis vers l’Égypte, assurant que ces évacuations médicales seraient facilitées une fois les procédures complétées. Cette annonce intervient malgré un incident survenu dans la nuit dans le nord de Gaza, au cours duquel des terroristes palestiniens ont ouvert le feu sur des soldats israéliens, blessant grièvement l’un d’eux, une attaque qualifiée par Tsahal de violation flagrante du cessez-le-feu, tandis que des médias palestiniens ont fait état de neuf morts lors de frappes israéliennes ultérieures.
Washington condamne l’expulsion d’un diplomate israélien par l’Afrique du Sud
Les États-Unis ont fermement dénoncé la décision de l’Afrique du Sud d’expulser le plus haut représentant diplomatique israélien à Pretoria, qualifiant cette mesure de choix dicté par une "politique de ressentiment". Dans un message publié sur le réseau X, le porte-parole adjoint du département d’État américain, Tommy Pigott, a estimé que l’expulsion, intervenue après des critiques visant les liens présumés du Congrès national africain avec le Hamas et d’autres groupes antisémites, allait à l’encontre des intérêts du pays et de ses citoyens. Vendredi, Pretoria avait déclaré le diplomate persona non grata et exigé son départ sous 72 heures, l’accusant de violations inacceptables des usages diplomatiques, notamment d’insultes envers le président sud-africain. Israël a répliqué en expulsant à son tour le principal représentant diplomatique sud-africain. Cet nouvel épisode s’inscrit dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les deux pays depuis que l’Afrique du Sud a saisi en 2024 la Cour internationale de justice d’une plainte pour génocide contre Israël, des accusations vigoureusement rejetées par l’État hébreu.
Sud-Liban : Tsahal intensifie ses opérations contre le Hezbollah
L’armée israélienne a annoncé que l’unité de renseignement et d’observation "Shahaf" (869), opérant sous le commandement de la division 91 dans le sud du Liban, mène une activité soutenue pour empêcher la reconstruction de l’organisation terroriste Hezbollah. Au cours de l’année écoulée, les forces de l’unité ont éliminé environ 60 terroristes du Hezbollah et détruit des dizaines d’infrastructures terroristes, dont des bâtiments, des dépôts d’armes et des postes d’observation. Les centres d’observation de l’unité ont par ailleurs contribué à la coordination de centaines d’opérations de frappes terrestres et aériennes ciblées. Dans le cadre d’évolutions organisationnelles et technologiques, Tsahal prévoit également l’ouverture, dès le mois de mars, d’une nouvelle compagnie de combattantes afin de renforcer les capacités et la préparation opérationnelle de l’unité.
Les négociations entre les États-Unis et l'Iran devraient avoir lieu à Oman plutôt qu'à Ankara
Les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran devraient avoir lieu à Oman plutôt qu'à Ankara vendredi, a indiqué une source arabe au journaliste Barak Ravid. L'administration Trump aurait accepté la demande iranienne de déplacer les pourparlers mais les négociations se poursuivent quant à la participation des pays arabes et musulmans de la région aux pourparlers à Oman, a indiqué la source. La Maison Blanche a refusé de commenter.
Donald Trump a envisagé de se retirer des négociations avec l’Iran après des confrontations navales
Le président américain Donald Trump a envisagé de mettre fin aux négociations avec l’Iran à la suite de deux confrontations navales entre forces américaines et iraniennes dans la zone de la mer d’Arabie, rapporte le Wall Street Journal en citant des responsables américains. Les raisons pour lesquelles Trump a finalement choisi de ne pas se retirer des pourparlers ne sont pas précisées. Selon des analystes interrogés par le quotidien, ces incidents pourraient traduire la volonté de courants iraniens les plus durs de signaler leur manque d’engagement dans les discussions, estimant que Washington pourrait renoncer à mener une attaque majeure contre l’Iran.
Nord de Gaza : un officier réserviste de Tsahal grièvement blessé par des tirs de terroristes
Un officier réserviste de l’armée israélienne a été grièvement blessé mercredi soir lorsque des terroristes ont ouvert le feu sur des troupes de Tsahal lors d’une activité opérationnelle de routine près de la Ligne jaune, dans le nord de la bande de Gaza. Le militaire a été évacué vers un hôpital et sa famille a été informée. En riposte, des unités blindées de Tsahal et des avions de l’armée de l’air israélienne ont mené des frappes ciblées dans la zone. L’armée israélienne a qualifié cette attaque de violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu en vigueur.