LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah près de Hanin

Une enveloppe suspecte découverte au bureau de Benjamin Netanyahou
Une enveloppe suspecte a été repérée lors d’un contrôle de routine par les équipes de sécurité du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem, a indiqué la division Sécurité et Urgences des services du Premier ministre. Le pli a été pris en charge conformément aux procédures en vigueur et l’incident est désormais clos. Selon les autorités, aucun employé n’a été exposé à un danger.
L'Iran dit vouloir parvenir à un accord sur le nucléaire mais refuse de se "soumettre aux menaces"
Le ministre iranien des Affaires étrangère, Abbas Araghchi, a indiqué qu'il rencontrera lundi le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, accompagné d'experts nucléaires, "pour une discussion technique approfondie". Il rencontrera également son homologue omanais Badr Al Busaidi avant les négociations diplomatiques avec les États-Unis mardi. "Je suis à Genève avec des idées concrètes pour parvenir à un accord juste et équitable. Ce qui n'est pas sur la table : la soumission face aux menaces", a-t-il précisé.
Sud-Liban : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah près de Hanin
L'armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe contre un terroriste du Hezbollah près de la ville de Hanin, dans le sud du Liban, "en réponse aux violations répétées du cessez-le-feu". Aucun détail supplémentaire n'a été fourni dans l'immédiat.