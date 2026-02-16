LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah près de Hanin

L'Iran dit vouloir parvenir à un accord sur le nucléaire mais refuse de se "soumettre aux menaces"

Le ministre iranien des Affaires étrangère, Abbas Araghchi, a indiqué qu'il rencontrera lundi le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, accompagné d'experts nucléaires, "pour une discussion technique approfondie". Il rencontrera également son homologue omanais Badr Al Busaidi avant les négociations diplomatiques avec les États-Unis mardi. "Je suis à Genève avec des idées concrètes pour parvenir à un accord juste et équitable. Ce qui n'est pas sur la table : la soumission face aux menaces", a-t-il précisé.