LIVE BLOG | Trump salue « un geste de bonne volonté » après la libération d’une Américaine détenue en Iran
Selon l’avocat spécialisé dans les droits humains Jared Genser, la citoyenne libérée est Dena Karari, l’une de ses clientes.
La Jordanie affirme avoir abattu huit missiles iraniens
Les autorités jordaniennes annoncent que les défenses aériennes du royaume ont intercepté et détruit huit missiles lancés depuis l’Iran. Aucun bilan humain ou matériel n’a été communiqué dans l’immédiat.
Washington approuve une vente d’armes de près de 2 milliards de dollars à l’Arabie saoudite
Le département d’État américain a approuvé une vente d’armes à l’Arabie saoudite estimée à 1,96 milliard de dollars, alors que les tensions militaires s’intensifient au Moyen-Orient.
Washington affirme que cette transaction doit renforcer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN et soutenir la stabilité politique et économique dans la région du Golfe.
L’Iran affirme avoir visé une base aérienne américaine au Koweït
Les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir ciblé, avec des missiles et des drones, le système radar d’alerte avancée de la base aérienne Ali Al-Salem, au Koweït, selon les médias d’État iraniens.
Aucune confirmation américaine ou koweïtienne, ni aucun bilan sur d’éventuels dégâts, n’ont été communiqués dans l’immédiat.
L’Iran affirme avoir visé une base américaine en Jordanie
Les médias d’État iraniens rapportent que l’armée iranienne a ciblé les systèmes de communication militaires américains ainsi que des réservoirs de carburant de la base d’Al-Azraq, en Jordanie.
À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été apportée par les autorités américaines ou jordaniennes concernant cette attaque ou d’éventuels dégâts.
Les États-Unis achèvent une nouvelle vague de frappes contre l’Iran
Le CENTCOM a annoncé avoir terminé une nouvelle vague de frappes contre l’Iran à 4h00 (heure d’Israël), dans la nuit de mercredi à jeudi.
Selon le commandement américain, les forces américaines ont visé des centres de commandement, des systèmes de défense aérienne, des cpacités de missiles et de drones, ainsi que des installations de surveillance côtière, notamment dans la région de Bandar Abbas.
Washington affirme que ces frappes visent à affaiblir davantage les capacités de l’Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz. Le CENTCOM a également diffusé une vidéo montrant le décollage d’appareils américains et les frappes menées avec des munitions de précision.
Donald Trump annonce la libération d’une Américaine détenue en Iran
Le président américain Donald Trump affirme que l’Iran a autorisé la libération d’une citoyenne américaine, détenue depuis décembre 2024. Selon lui, elle a quitté le territoire iranien, se trouve désormais en sécurité hors du pays et est en bonne santé.
Dans son message, Trump remercie Téhéran pour ce qu’il qualifie de « geste de bonne volonté ».