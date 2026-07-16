LIVE BLOG | Trump salue « un geste de bonne volonté » après la libération d’une Américaine détenue en Iran

Washington approuve une vente d’armes de près de 2 milliards de dollars à l’Arabie saoudite

Le département d’État américain a approuvé une vente d’armes à l’Arabie saoudite estimée à 1,96 milliard de dollars, alors que les tensions militaires s’intensifient au Moyen-Orient.

Washington affirme que cette transaction doit renforcer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN et soutenir la stabilité politique et économique dans la région du Golfe.