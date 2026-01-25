LIVE BLOG | Tsahal détruit un tunnel de quatre kilomètres de long dans le sud de Gaza
Ce réseau comprenait plusieurs salles permettant d'y séjourner ainsi que des stocks d’armes
Tel-Aviv : manifestation sur l’autoroute Ayalon contre la criminalité dans la société arabe
Des dizaines de manifestants, parmi lesquels des proches de victimes d’homicides, ont brièvement bloqué ce matin la circulation sur l’autoroute Ayalon à Tel-Aviv pour dénoncer la flambée de la criminalité violente qui frappe la société arabe en Israël. La mobilisation, organisée par le mouvement de gauche Standing Together, visait à protester contre ce qu’il qualifie d’"abandon de la société arabe à la violence et au crime" par les autorités. Aucun protestataire n'a été arrêté par la police qui a rapidement dispersés la manifestation. Le mouvement réclame une action ferme contre les réseaux criminels et le racket, estimant que les forces de l’ordre disposent des moyens nécessaires pour agir.
https://x.com/i/web/status/2015334990624530889
Le cabinet de sécurité se penche aujourd'hui sur la réouverture du passage de Rafah
Le cabinet de sécurité israélien se réunit ce matin pour discuter du point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, après l’annonce faite jeudi d’une réouverture du terminal dans les deux sens au cours de la semaine. Cette réunion intervient dans un contexte de critiques israéliennes vis-à-vis des pressions américaines en faveur de cette réouverture, confirmée par Ali Shaath, à la tête d’un nouveau comité technocratique palestinien chargé d’administrer Gaza, ainsi que par Nikolaï Mladenov, émissaire du Conseil de paix lancé par Donald Trump. La question a également été au cœur de la rencontre samedi soir entre Benjamin Netanyahou et les responsables américains Steve Witkoff et Jared Kushner, consacrée à la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Selon plusieurs sources, Israël s’irrite de voir Rafah rouvrir avant la restitution de la dépouille de Ran Gvili, dernier otage israélien décédé encore retenu par le Hamas.
Tsahal détruit un tunnel de quatre kilomètres de long dans le sud de Gaza
La semaine dernière, après un échange de tirs dans le sud de la bande de Gaza, à l’est de la ligne jaune au cours duquel six terroristes ont été éliminés, les soldats israéliens ont fouillé la zone et découvert divers équipements et armes, notamment un engin explosif, des chargeurs et un manuel de fabrication d’explosifs. D’autres opérations ont permis de localiser cinq rampes de lancement de missiles non opérationnels ainsi que plusieurs moyens de combat, a fait savoir Tsahal. L'armée israélienne précise par ailleurs avoir achevé la destruction d’un tunnel souterrain long d’environ quatre kilomètres, dont les travaux avaient commencé il y a près d’un an en coopération avec l’unité Yahalom du génie militaire. Ce réseau comprenait plusieurs salles permettant d'y séjourner et des stocks d’armes. L’armée souligne que ses forces restent déployées dans le secteur sud conformément aux modalités du cessez-le-feu et continueront d’agir pour neutraliser toute menace immédiate.
https://x.com/i/web/status/2015318999823704490
Coopération stratégique renforcée entre Israël et les États-Unis après la rencontre entre le chef de Tsahal et celui du CENTCOM
L’armée israélienne a indiqué que les réunions tenues hier entre le chef du Commandement central américain (CENTCOM), l’amiral Brad Cooper, et le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, ont contribué à renforcer la "relation stratégique étroite" entre les deux pays. Les deux chefs militaires ont d’abord tenu un long entretien en tête-à-tête, suivi d’une réunion élargie avec d’autres hauts officiers israéliens, sans que les sujets abordés ne soient dévoilés. Cette visite intervient dans un contexte de tensions accrues avec l’Iran et de divergences rapportées entre responsables israéliens et américains sur la suite du cessez-le-feu à Gaza. Tsahal précise que ces échanges constituent une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération militaire bilatérale.
Un incendie se déclare au siège de l'UNRWA à Jérusalem récemment démoli par Israël
Les pompiers israéliens ont indiqué avoir été appelés à la suite d'un signalement faisant état d'un incendie qui s'est déclaré sur le site rasé, et qu'ils s'efforcent de le maîtriser. Les autorités fouillent également les ruines afin d'exclure la présence de personnes piégées par le feu. Aucune information n'a été donnée quant à la cause potentielle de l'incendie.
Le gouvernement syrien prolonge de 15 jours le cessez-le-feu avec les forces kurdes
L'accord de cessez-le-feu de quatre jours entre le gouvernement syrien et les forces kurdes, qui a expiré samedi soir, a été prolongé de 15 jours, a annoncé le ministère syrien de la Défense. Cette prolongation a été décidée afin de soutenir l'opération américaine visant à transférer les prisonniers de Daech de Syrie vers l'Irak, a ajouté le ministère dans un communiqué.
Un responsable israélien accuse Steve Witkoff d’être devenu "un lobbyiste des intérêts qataris"
Au lendemain d’une réunion entre Benjamin Netanyahou et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, un responsable israélien a exprimé de vives critiques à l’encontre de Witkoff, selon le site israélien Ynet. En cause : les pressions exercées par l’envoyé de la Maison-Blanche pour obtenir l’ouverture rapide du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte, y compris si le Hamas ne restitue pas la dépouille du dernier otage encore retenu, Ran Gvili. Toujours selon cette source anonyme, Steve Witkoff aurait également plaidé pour l’implication de la Turquie dans la gestion de la frontière, une perspective perçue à Jérusalem comme un risque sécuritaire majeur. Le responsable israélien va plus loin, accusant Witkoff d’être devenu "un lobbyiste des intérêts qataris", alimentant ainsi les tensions diplomatiques autour de la mise en œuvre du cessez-le-feu.