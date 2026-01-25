Le cabinet de sécurité se penche aujourd'hui sur la réouverture du passage de Rafah

Le cabinet de sécurité israélien se réunit ce matin pour discuter du point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, après l’annonce faite jeudi d’une réouverture du terminal dans les deux sens au cours de la semaine. Cette réunion intervient dans un contexte de critiques israéliennes vis-à-vis des pressions américaines en faveur de cette réouverture, confirmée par Ali Shaath, à la tête d’un nouveau comité technocratique palestinien chargé d’administrer Gaza, ainsi que par Nikolaï Mladenov, émissaire du Conseil de paix lancé par Donald Trump. La question a également été au cœur de la rencontre samedi soir entre Benjamin Netanyahou et les responsables américains Steve Witkoff et Jared Kushner, consacrée à la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Selon plusieurs sources, Israël s’irrite de voir Rafah rouvrir avant la restitution de la dépouille de Ran Gvili, dernier otage israélien décédé encore retenu par le Hamas.