LIVE BLOG | Washington veut créer les conditions "d'un changement de régime" en Iran

États-Unis : un New yorkais condamné à 15 ans de prison pour un complot pro-iranien visant une dissidente

Un habitant de Brooklyn a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à un projet d’assassinat commandité par l’Iran contre la dissidente iranienne Masih Alinejad, selon le département américain de la Justice. Carlisle Rivera, surnommé “Pop”, a reconnu sa culpabilité pour conspiration en vue d’un meurtre contre rémunération et pour harcèlement, avant d’être condamné par un juge fédéral de New York. Masih Alinejad, journaliste et opposante au régime iranien réfugiée aux États-Unis depuis 2009, est connue pour ses prises de position contre l’obligation du port du voile et son activisme sur les réseaux sociaux. Les procureurs estiment que ce complot s’inscrit dans une stratégie plus large de “répression transnationale” menée par les autorités iraniennes, notamment par les Gardiens de la Révolution, afin de réduire au silence des opposants à l’étranger. L’Iran rejette ces accusations, qualifiées de sans fondement.