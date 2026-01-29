LIVE BLOG | Washington veut créer les conditions "d'un changement de régime" en Iran
La Maison-Blanche envisagerait de frapper les commandants et les institutions du régime responsables de la répression sang afin d’encourager les manifestants à reprendre le pouvoir
Israël : un homme gravement blessé par balle à Nazareth
Un homme est dans un état grave après avoir été blessé par balle à Nazareth, ont fait savoir les secours. Le Magen David Adom a indiqué que ses secouristes ont prodigué des soins sur place avant de transporter l'homme, âgé d'environ 25 ans, à l'hôpital. La police n'a fait aucun commentaire et aucune arrestation n'a été signalée.
États-Unis : un New yorkais condamné à 15 ans de prison pour un complot pro-iranien visant une dissidente
Un habitant de Brooklyn a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à un projet d’assassinat commandité par l’Iran contre la dissidente iranienne Masih Alinejad, selon le département américain de la Justice. Carlisle Rivera, surnommé “Pop”, a reconnu sa culpabilité pour conspiration en vue d’un meurtre contre rémunération et pour harcèlement, avant d’être condamné par un juge fédéral de New York. Masih Alinejad, journaliste et opposante au régime iranien réfugiée aux États-Unis depuis 2009, est connue pour ses prises de position contre l’obligation du port du voile et son activisme sur les réseaux sociaux. Les procureurs estiment que ce complot s’inscrit dans une stratégie plus large de “répression transnationale” menée par les autorités iraniennes, notamment par les Gardiens de la Révolution, afin de réduire au silence des opposants à l’étranger. L’Iran rejette ces accusations, qualifiées de sans fondement.
Washington veut créer les conditions "d'un changement de régime" en Iran
Le président américain Donald Trump étudie plusieurs options contre l’Iran, dont des frappes ciblées visant les forces de sécurité et des responsables du régime, avec pour objectif de créer les conditions d’un « changement de régime », selon des sources américaines. Après la répression sanglante d’un vaste mouvement de contestation ayant fait des milliers de morts, la Maison-Blanche envisagerait de frapper les commandants et les institutions tenus pour responsables afin d’encourager les manifestants à reprendre l’initiative contre le pouvoir. Parmi les scénarios discutés figure également une opération militaire de plus grande ampleur, susceptible de viser les missiles balistiques iraniens ou les installations liées au programme nucléaire. Aucune décision définitive n’a toutefois été prise à ce stade. Le récent déploiement d’un porte-avions américain et de bâtiments d’escorte au Moyen-Orient a néanmoins élargi les capacités militaires de Washington, alors que Donald Trump multiplie les menaces d’intervention.