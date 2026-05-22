Marco Rubio fait état d’une "légère avancée" dans les discussions avec l’Iran

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé vendredi qu’une «légère avancée» avait été enregistrée dans les discussions avec l’Iran, sans préciser la nature exacte des contacts en cours. S’exprimant avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Helsingborg, en Suède, le chef de la diplomatie américaine a toutefois durci le ton sur le dossier du détroit d’Ormuz, devenu l’un des principaux points de tension entre Washington et Téhéran.

Rubio a prévenu que les États-Unis n’accepteraient pas que l’Iran mette en place, de fait, un système de péage dans cette voie maritime stratégique. «L’Iran tente de créer un système de péage dans le détroit, et aucun pays ne devrait l’accepter», a-t-il déclaré à la presse. Selon lui, une situation dans laquelle Téhéran contrôlerait la circulation des navires ou imposerait un «prix de passage» serait inacceptable.

Ces propos interviennent après des informations du New York Times selon lesquelles l’Iran a discuté avec Oman d’un mécanisme de frais imposés aux navires transitant par le détroit d’Ormuz, avec un possible partage des revenus. Donald Trump avait déjà rejeté jeudi le principe même d’un paiement pour traverser le détroit. «Nous voulons qu’il soit libre, nous ne voulons pas de péages. C’est une voie navigable internationale», avait-il affirmé.

Sur le volet transatlantique, Rubio a indiqué que la réunion de l’OTAN devait «poser les bases» du sommet des dirigeants de l’Alliance prévu plus tard cette année à Ankara, en Turquie. Il a rappelé que «comme toute alliance, l’OTAN doit être bénéfique pour tous ceux qui y participent, avec une compréhension claire des attentes».

Mais le secrétaire d’État a aussi transmis un avertissement politique aux alliés européens. «Les sentiments du président – pour parler franchement, son inquiétude vis-à-vis de certains de nos alliés de l’Otan et de leur réaction à nos opérations au Moyen-Orient – sont bien connus; il faudra y répondre, mais cela ne sera ni résolu ni abordé aujourd’hui», a déclaré Marco Rubio.

Donald Trump reste irrité par le refus des Européens de s’engager à ses côtés dans la guerre lancée avec Israël contre l’Iran. Entre prudente ouverture diplomatique avec Téhéran, fermeté sur Ormuz et pression sur l’OTAN, Washington tente de maintenir une ligne claire : négocier sans céder, tout en exigeant des alliés un soutien plus net face aux crises du Moyen-Orient.