Moscou sur le point de livrer des drones pour soutenir Téhéran

La Russie serait sur le point de franchir un nouveau cap dans son soutien à l’Iran en finalisant une livraison de drones, de médicaments et de denrées alimentaires, selon des informations du Financial Times citant des sources de renseignement occidentales. Ces livraisons, organisées de manière progressive, auraient été engagées dès le début du mois de mars et pourraient être achevées d’ici la fin du mois.

D’après ces sources, des discussions secrètes entre responsables russes et iraniens auraient débuté quelques jours seulement après les frappes israélo-américaines visant Téhéran. Si Moscou a jusqu’ici mis en avant une aide humanitaire — notamment l’envoi de plus de 13 tonnes de médicaments via l’Azerbaïdjan — l’inclusion de drones dans ces livraisons marquerait une évolution significative, constituant le premier indice d’un soutien militaire direct depuis le début du conflit.

En parallèle, la Russie aurait déjà apporté à l’Iran un appui stratégique déterminant, incluant des images satellites, des données de ciblage et des renseignements opérationnels. Selon un responsable occidental, Moscou chercherait ainsi non seulement à renforcer les capacités militaires iraniennes, mais aussi à soutenir la stabilité politique du régime.

Le Kremlin, de son côté, rejette ces accusations. Interrogé sur ces livraisons, le porte-parole Dmitri Peskov a évoqué « de nombreuses fausses informations », tout en confirmant la poursuite du dialogue entre Moscou et Téhéran.

Cette coopération s’inscrit dans une relation bilatérale déjà étroite. Depuis 2023, la Russie produit notamment des drones d’attaque inspirés de modèles iraniens pour les utiliser en Ukraine, en les adaptant pour contourner les défenses aériennes et augmenter leur capacité de frappe.

Dans le même temps, l’Iran a fait des drones kamikazes un pilier de sa stratégie militaire régionale, en ayant lancé plus de 3.000 engins depuis le début du conflit. Une éventuelle livraison russe renforcerait donc un outil déjà central dans l’arsenal iranien, au risque d’accentuer encore l’escalade régionale.