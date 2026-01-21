Mystère à Davos : pourquoi Emmanuel Macron porte-t-il des lunettes de soleil en intérieur ?

L'apparition du chef de l'État français Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos mardi a suscité l'étonnement. Le président arborait en effet des lunettes de soleil dans le centre de congrès en intérieur, déclenchant une vague de spéculations sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Le président français a porté ces lunettes aux verres bleus et réfléchissants tout au long de sa présence au forum, que ce soit lors de ses rencontres avec d'autres dirigeants mondiaux ou pendant son discours sur scène. Si Emmanuel Macron n'a pas fourni d'explication publique, la presse française évoque un "problème médical persistant".

La semaine dernière, le président s'était déjà présenté à un événement militaire dans le sud de la France avec un œil injecté de sang, portant déjà une paire de lunettes similaires. S'adressant aux militaires, il s'était excusé en déclarant : "Veuillez pardonner l'aspect disgracieux de mon œil", avant de plaisanter sur son état en le qualifiant de "l'œil du tigre", en référence à la célèbre chanson du film Rocky.

Selon les informations diffusées en France, il s'agirait d'une hémorragie oculaire sans gravité, qui n'affecte ni la vision ni ne cause de dommages permanents, ce type de saignement se résorbant généralement en deux semaines.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes n'ont pas manqué de faire le rapprochement avec la célèbre gifle que Brigitte Macron aurait donnée à son mari dans l'avion présidentiel juste avant leur descente lors d'une visite officielle au Vietnam, se demandant avec ironie s'il ne s'agissait pas d'un "épisode 2" de cette altercation.