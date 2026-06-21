Négociations sous tension : l’Iran suspend les discussions après les menaces de Trump

Les négociations entre les États-Unis et l’Iran, actuellement menées en Suisse, ont traversé une zone de fortes turbulences ce dimanche après une série de déclarations du président américain Donald Trump. Selon plusieurs médias, la délégation iranienne a demandé une suspension temporaire des discussions, sans pour autant se retirer définitivement du processus.

La crise est survenue après un durcissement du ton de Washington. Dans une interview accordée à Fox News et des déclarations sur les réseaux sociaux, Donald Trump a affirmé disposer de « tous les atouts » face à Téhéran et a menacé de prendre des mesures unilatérales en l’absence d’avancées significatives dans les négociations.

Le président américain a également appelé l’Iran à mettre fin à son soutien aux groupes armés alliés au Liban, avertissant que les États-Unis pourraient mener de nouvelles frappes contre la République islamique si la situation venait à se détériorer.

Selon des sources arabes, ces déclarations ont provoqué la colère des représentants iraniens, qui auraient quitté temporairement la table des négociations. Téhéran aurait par ailleurs conditionné la poursuite des discussions à un arrêt des combats sur plusieurs fronts régionaux et à un retrait israélien du Liban.

Malgré ces tensions, plusieurs médiateurs tentent d’éviter une rupture des pourparlers. D’après des informations rapportées par des médias israéliens, le Qatar et le Pakistan sont engagés dans des efforts diplomatiques visant à rapprocher les positions des deux parties et à permettre une reprise rapide des discussions.

Les premiers échanges ont porté principalement sur deux dossiers : les sanctions visant les exportations pétrolières iraniennes et le déblocage des avoirs iraniens gelés à l’étranger. Selon certaines sources, des progrès auraient été enregistrés sur la question des sanctions pétrolières, tandis que le dossier des fonds gelés demeure un point de désaccord majeur.

Dans le même temps, les responsables iraniens ont maintenu un discours ferme. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que son pays ne se laisserait pas intimider par les menaces américaines et que les forces armées iraniennes étaient prêtes à répondre à toute escalade.

À ce stade, l’avenir des négociations reste incertain. Malgré la crise de confiance apparue ces dernières heures, aucune des deux parties n’a officiellement quitté le processus, laissant ouverte la possibilité d’une reprise des discussions dans les prochains jours.