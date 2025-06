Nucléaire: l'Iran menace de cibler les bases américaines au Moyen-Orient en cas de conflit

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont franchi un nouveau palier mercredi, Téhéran menaçant explicitement de cibler les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit. "Leurs bases sont à notre portée et les États-Unis devront quitter la région", a déclaré le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh.

Réduction des effectifs diplomatiques

Face à cette escalade, Washington a immédiatement réagi en réduisant les effectifs de son ambassade à Bagdad pour des raisons de sécurité. Le département d'État a également autorisé le départ du personnel non essentiel et des familles de militaires de Bahreïn et du Koweït. Ces mesures témoignent de l'inquiétude américaine concernant la sécurité de ses ressortissants dans la région.

Négociations dans l'impasse

Parallèlement, les pourparlers sur le nucléaire sous médiation omanaise traversent une période critique. Donald Trump s'est dit "beaucoup moins confiant" de parvenir à un accord, déplorant que les Iraniens "semblent tergiverser" et manquent d'"enthousiasme pour conclure un accord". Les discussions butent principalement sur l'enrichissement d'uranium. Washington exige un arrêt total, tandis que Téhéran considère cette demande comme "non négociable". L'Iran enrichit actuellement l'uranium à 60%, bien au-delà des 3,67% autorisés par l'accord de 2015.

Pression internationale

L'AIEA examine cette semaine une résolution européano-américaine condamnant le "non-respect" iranien des obligations nucléaires. Son adoption pourrait déclencher le rétablissement de sanctions onusiennes, l'Iran menaçant en retour de réduire sa coopération avec l'agence atomique.