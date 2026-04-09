Opération Bipeurs : la Hongrie suspectée d’avoir partagé des renseignements avec l’Iran

La Hongrie aurait fourni des informations à l’Iran concernant l’attaque israélienne de 2024 visant des téléavertisseurs utilisés par le Hezbollah au Liban, selon un rapport du Washington Post. La révélation suscite des inquiétudes parmi les responsables occidentaux sur les liens de Budapest avec la République islamique, malgré sa position pro-israélienne affichée.

La publication indique que le gouvernement hongrois a authentifié une transcription d’un appel téléphonique daté du 30 septembre 2024 entre le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, et son homologue iranien, Abbas Araghchi. Dans cet échange, Szijjarto assure que les services de renseignement de Budapest partageront toutes les informations recueillies sur l’incident. Cet appel est intervenu peu après l’explosion, le 17 septembre 2024, de milliers de bipeurs utilisés par des membres du Hezbollah au Liban, qui ont fait au moins 12 morts et près de 3 000 blessés.

À l’époque, une entreprise taïwanaise avait indiqué que les appareils avaient été fabriqués sous licence par une société hongroise. Szijjarto a insisté pour dissocier la Hongrie de l’attaque : « Les pagers ne sont pas fabriqués en Hongrie, ils n’y sont jamais arrivés et aucune entreprise hongroise n’a jamais eu de lien physique avec ces pagers. Nous n’y sommes donc pour rien », affirme la transcription. Dans la conversation, Araghchi exprime sa gratitude envers Budapest pour sa coopération.

La coopération alléguée avec l’Iran, principal soutien du Hezbollah, contraste avec la position officielle de la Hongrie, alors que le Premier ministre Viktor Orban se présente comme l’un des alliés les plus fidèles d’Israël en Europe. Budapest soutient régulièrement Israël sur la scène internationale et entretient des liens étroits avec les dirigeants israéliens et américains.

Le mois dernier encore, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son soutien au Premier ministre hongrois Viktor Orban à l’approche des élections nationales, tandis que le vice-président américain JD Vance a participé à un rassemblement électoral pro-Orbán à Budapest.