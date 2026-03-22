Opération "Rugissement du Lion" : un bilan militaire d’une ampleur inédite

Au 22 mars, l’opération « Rugissement du Lion » marque une escalade majeure entre Israël, l’Iran et leurs alliés régionaux, avec des chiffres révélant une intensité militaire rarement observée. Selon les données disponibles, plus de 940 missiles balistiques ont été lancés depuis l’Iran vers Israël, accompagnés de plus de 550 drones, dont environ 370 projectiles auraient pénétré les défenses israéliennes. Parallèlement, plus de 788 vagues d’attaques ont été menées depuis le Liban, totalisant plus de 2 500 munitions.

Sur le plan offensif, Israël et les États-Unis ont frappé massivement le territoire iranien. L’armée israélienne a ciblé plus de 8 500 sites, incluant des infrastructures de missiles balistiques, des centres de production et des systèmes de commandement. Les États-Unis ont, de leur côté, frappé plus de 8 000 objectifs, avec un déploiement régional d’environ 50 000 soldats. Ces opérations auraient permis de neutraliser 70 % des capacités balistiques iraniennes, de détruire 80 % des systèmes de défense aérienne et de réduire à néant la production de missiles.

Au Liban, plus de 2 000 cibles ont été frappées, tandis que plus de 570 combattants ont été éliminés, dont des membres clés d’unités d’élite. En Iran, plus de 50 hauts responsables auraient été ciblés.

Le bilan humain reste lourd. Israël déplore 19 morts et plus de 4 700 blessés, dont de nombreux civils. L’Iran annonce plus de 1 500 morts et 18 550 blessés, tandis que le Liban compte plus de 1 000 victimes. D’autres pays de la région, notamment les États du Golfe, ont également enregistré des pertes humaines.

Sur le front intérieur israélien, plus de 3 600 personnes ont été évacuées et plus de 110 000 réservistes mobilisés, illustrant l’ampleur nationale de la mobilisation.

Cette opération redéfinit les équilibres stratégiques régionaux, avec des conséquences durables sur les capacités militaires iraniennes et la stabilité du Moyen-Orient.