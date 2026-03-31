Pékin et Islamabad pressent pour des négociations immédiates sur l’Iran

La Chine et le Pakistan intensifient leurs efforts diplomatiques pour mettre fin à l’escalade au Moyen-Orient, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l’ouverture rapide de négociations autour du dossier iranien. Selon les autorités des deux pays, cette initiative vise à enrayer une dynamique de conflit qui menace désormais la stabilité régionale et les équilibres énergétiques mondiaux.

Lors d’échanges entre leurs chefs de la diplomatie, Pékin et Islamabad ont souligné l’urgence d’un dialogue politique pour désamorcer les tensions dans le Golfe. Ils ont également insisté sur la nécessité de sécuriser les voies maritimes, en particulier dans le détroit d’Ormuz, artère stratégique du commerce mondial, où de nombreux navires et équipages se retrouvent actuellement bloqués ou exposés aux risques liés au conflit.

Dans ce contexte, le Pakistan affirme jouer un rôle central de médiateur, cherchant à rapprocher les positions des différentes parties. Une initiative en cinq points a été présentée afin de restaurer la paix et la stabilité dans la région, mettant l’accent sur la désescalade, la protection des infrastructures critiques et la reprise du dialogue multilatéral.

Cette démarche conjointe intervient alors que les tensions entre l’Iran, les États-Unis et leurs alliés continuent de s’intensifier, faisant craindre une extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient. Pékin, soucieux de préserver ses intérêts économiques et énergétiques, et Islamabad, désireux de s’affirmer sur la scène diplomatique régionale, apparaissent ainsi comme des acteurs clés dans la recherche d’une issue politique.

Reste à savoir si cet appel sera entendu par les protagonistes du conflit, alors que les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs fronts.