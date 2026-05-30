Pete Hegseth met en garde contre le renforcement militaire de la Chine

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a lancé samedi un avertissement appuyé concernant la montée en puissance militaire de la Chine, estimant qu’il existait désormais « de quoi légitimement s’alarmer » face à l’évolution des capacités de Pékin.

S’exprimant lors du Dialogue de Shangri-La à Singapour, l’un des principaux forums internationaux consacrés aux questions de défense et de sécurité, le chef du Pentagone a souligné l’ampleur du développement militaire chinois observé depuis plusieurs décennies.

« En regardant la région aujourd’hui, il y a de quoi légitimement s’alarmer face à l’ampleur historique du renforcement militaire de la Chine et à l’extension de ses activités militaires dans la région et au-delà », a déclaré Pete Hegseth devant des responsables politiques, des experts et des chefs militaires venus d’une quarantaine de pays.

Malgré cette mise en garde, le responsable américain a insisté sur le fait que Washington ne recherchait pas l’escalade. Les États-Unis ne veulent pas de « confrontation inutile dans la région », a-t-il affirmé.

Selon lui, l’objectif américain demeure la préservation d’un équilibre stratégique en Asie-Pacifique. « Ce que nous recherchons (...) c’est véritablement un équilibre stable, qui fonctionne à la fois pour les Américains et pour nos alliés », a-t-il expliqué.

Pete Hegseth a également insisté sur la nécessité de préserver un ordre régional dans lequel « aucun État, y compris la Chine, ne peut imposer son hégémonie ni menacer la sécurité ou la prospérité de notre nation et de nos alliés ».

Le Dialogue de Shangri-La intervient dans un contexte de rivalité croissante entre Washington et Pékin, notamment autour de Taïwan, de la mer de Chine méridionale et de l’influence stratégique en Asie.

Fait notable, la Chine n’a pas envoyé son ministre de la Défense à Singapour pour la deuxième année consécutive, se contentant d’une délégation composée d’experts militaires et de chercheurs, un choix interprété par certains observateurs comme un signe de prudence dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis.