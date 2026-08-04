"Pourquoi enlever un bébé ?" : vif échange entre Piers Morgan et le porte-parole du Hamas

Le journaliste britannique Piers Morgan a vivement interpellé lundi Ghazi Hamad, haut responsable du Hamas, sur les atrocités commises lors de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël, l’accusant d’avoir franchi "toutes les limites morales, éthiques et humaines".

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Au cours d’un entretien particulièrement tendu diffusé dans l’émission "Piers Morgan Uncensored", le présentateur a interrogé son invité sur le meurtre de civils et l’enlèvement de 251 otages, parmi lesquels des enfants. "Pourquoi enlever un bébé ?", lui a-t-il notamment lancé, qualifiant les agissements de l’organisation terroriste de "barbarie absolue".

Ghazi Hamad a rejeté ces accusations, affirmant que le Hamas n’avait pas reçu pour instruction de tuer des femmes ou des enfants et que les victimes civiles auraient été tuées par erreur. Il a également soutenu que le mouvement combattait une "occupation", bien qu’Israël se soit entièrement retiré de la bande de Gaza en 2005 et que le Hamas y ait pris le pouvoir en 2007.

Piers Morgan lui a répondu que rien ne pouvait justifier l’assaut du 7 octobre, qui a fait plus de 1 200 morts en Israël, en majorité des civils, et conduit à l’enlèvement de 251 personnes. Selon lui, ces faits constituaient sans ambiguïté une attaque terroriste.