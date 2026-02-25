Le Hamas réaffirme son refus catégorique de déposer les armes, en dépit des demandes répétées d’Israël et des États-Unis. Le mouvement terroriste, qui affirme que son arsenal constitue un moyen de "défense face à l’occupation", rejette également l’un des points centraux du plan de paix de Donald Trump pour Gaza, lequel prévoit explicitement son désarmement.

Dans un entretien accordé au quotidien panarabe Asharq Al-Awsat, Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a estimé que la question du désarmement est particulièrement sensible et difficile à trancher. Il a jugé que les menaces de recours à la force pour contraindre l’organisation à remettre ses armes constituent un manque de respect envers les médiateurs engagés dans les discussions.

Un responsable palestinien cité par le journal a affirmé que le différend restait entier, ajoutant qu’Israël n’avait pas réussi à atteindre cet objectif au cours de deux années de conflit et qu’il n’y parviendrait pas davantage aujourd’hui. Selon cette source, la priorité actuelle doit être la fin de ce qu’il qualifie d’"agression" et le retrait des forces israéliennes.

De son côté, une source égyptienne a indiqué que le désarmement du Hamas avait été évoqué dans des pourparlers associant l’Égypte, la Turquie, le Qatar ainsi que le nouveau "comité de technocrates". Elle a exprimé l’espoir que des compromis puissent émerger, notamment en raison de la volonté affichée par Donald Trump de faire aboutir son initiative politique.

Par ailleurs, des experts interrogés par le journal estiment que les menaces israéliennes d’une action militaire visant à désarmer le Hamas s’inscrivent dans une stratégie de pression psychologique, à l’approche des élections à la Knesset.

Récemment, un autre haut responsable du Hamas, Khaled Mechaal, a réitéré le refus du mouvement de répondre favorablement à l’appel américain. Selon lui, évoquer le désarmement tant que les Palestiniens vivent sous occupation reviendrait à les exposer davantage et à faciliter, selon ses termes, leur destruction par Israël.

Malgré les efforts diplomatiques en cours, la question du désarmement demeure ainsi l’un des principaux points de blocage dans les discussions sur l’avenir de Gaza.