Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a affirmé que le Hamas pourrait recevoir dans les prochains jours un ultimatum lui enjoignant de se désarmer et de démilitariser totalement la bande de Gaza. Selon lui, cette exigence devrait être formulée par Washington.

Interrogé par la radio publique Kan Reshet Bet, Smotrich a assuré qu’Israël n’avait pas renoncé à son objectif de détruire le Hamas. "Nous donnons au président Trump l’opportunité d’agir à sa manière", a-t-il déclaré, laissant entendre que l’administration américaine tenterait d’obtenir le désarmement du mouvement terroriste par la voie diplomatique ou sous pression internationale.

Le ministre a toutefois averti que si le Hamas refusait de se plier à cet ultimatum, l’armée israélienne bénéficierait d’une légitimité internationale ainsi que d’un soutien américain pour agir directement. "Tsahal se prépare déjà et élabore des plans", a-t-il précisé, ajoutant que plusieurs réunions politiques ont eu lieu afin d’affiner les différentes options envisagées.

Selon Smotrich, deux ou trois scénarios sont actuellement à l’étude afin de déterminer la stratégie la plus appropriée. Mais sur le principe, il s’est montré catégorique : en cas de refus du Hamas de se désarmer, l’armée israélienne entrera dans la bande de Gaza et en prendra le contrôle.