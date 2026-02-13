Eyal Zamir à Gaza : "Nous ne renonçons pas à l’objectif de guerre"

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, s’est rendu vendredi à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pour une évaluation opérationnelle sur le terrain aux côtés du commandement sud et des chefs des principales brigades engagées dans le secteur.

Cette visite intervient après plusieurs affrontements récents avec des terroristes dans la zone. Eyal Zamir a ordonné d’approfondir les opérations de sécurisation et de poursuivre la neutralisation systématique des infrastructures terroristes, en mettant l’accent sur les réseaux souterrains et les capacités résiduelles du Hamas.

« Nous ne renonçons pas à l’objectif de guerre », a-t-il déclaré. « Le désarmement total de la bande de Gaza et le démantèlement du Hamas restent notre cap stratégique. » Il a souligné que les bataillons de première ligne du Hamas ont été démantelés au cours du conflit et que Tsahal maintient un contrôle sécuritaire strict le long du périmètre frontalier.

Le chef d’état-major a également affirmé que l’armée israélienne est « prête à passer de la défense à l’offensive » si nécessaire. « À chaque violation, nous répondrons avec fermeté et priverons l’ennemi de ses capacités. Il n’y a aucune immunité pour le terrorisme », a-t-il insisté.

Enfin, Eyal Zamir a mis en avant le renforcement de la puissance terrestre de Tsahal, notamment avec la mise sur pied d’une nouvelle division, dans la perspective d’un affrontement prolongé et multi-fronts, tout en réaffirmant la priorité donnée à la protection des localités du sud d’Israël.