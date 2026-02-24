Le secrétaire général de l’OLP rejette la qualification terroriste du Hamas et refuse son désarmement

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Azzam al-Ahmed, a affirmé que l’OLP ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste et rejette toute demande visant à le désarmer. Dans un entretien accordé au média égyptien Shorouk News, il a également indiqué que le mouvement terroriste islamiste pourrait participer aux élections municipales de l’Autorité palestinienne prévues en avril.

« Toute discussion sur le désarmement du Hamas ou sur sa qualification d’organisation terroriste est inacceptable pour nous », a déclaré Ahmed, ajoutant que le Hamas « fait partie du tissu national palestinien ».

L’OLP rejette également l’exigence formulée dans le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump, selon laquelle le Hamas ne devrait jouer aucun rôle dans la gouvernance du territoire. Selon Ahmed, l’administration américaine cherche à exclure plus largement les Palestiniens de la gestion de Gaza, évoquant notamment l’absence de représentants palestiniens au sein du conseil international chargé de superviser la reconstruction.

Concernant le Comité national pour l’administration de Gaza, composé de technocrates palestiniens indépendants, Ahmed estime que Washington, avec le soutien d’Israël, souhaite en réalité « prendre le contrôle » du processus. Il a critiqué ce qu’il qualifie de discours irréaliste sur la transformation de Gaza en « riviera » moderne.

Le responsable palestinien a par ailleurs dénoncé comme un « faux prétexte » l’exigence américaine de réformes préalables au sein de l’Autorité palestinienne avant toute prise en charge de Gaza. Les demandes portant sur la modification des manuels scolaires et la suppression des allocations versées aux prisonniers palestiniens sont, selon lui, « impossibles » à mettre en œuvre.

Enfin, Azzam al-Ahmed a qualifié l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas d' « erreur stratégique » ayant infligé d’immenses dommages à Gaza, rejetant l’idée qu’elle ait relancé la cause palestinienne.