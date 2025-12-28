Reconnaissance du Somaliland par Israël : l'Europe appelle au respect de l’intégrité territoriale de la Somalie

L’Union européenne a réagi avec prudence et fermeté après l’annonce par Israël de la reconnaissance officielle de l’indépendance du Somaliland. Dans une déclaration publiée samedi, Bruxelles a rappelé son attachement au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Somalie, estimant que ce principe demeure essentiel à la stabilité de l’ensemble de la Corne de l’Afrique.

Par la voix de son porte-parole pour les questions de politique étrangère, Anouar El Anouni, l’UE a souligné l’importance de préserver l’unité de la République fédérale de Somalie, conformément à sa Constitution ainsi qu’aux chartes de l’Union africaine et des Nations unies. Cette position s’inscrit dans la continuité de la ligne européenne, traditionnellement opposée à toute reconnaissance unilatérale du Somaliland.

Bruxelles a également appelé à la reprise d’un dialogue constructif entre les autorités du Somaliland et le gouvernement fédéral somalien, afin de tenter de résoudre des différends anciens qui perdurent depuis plus de trois décennies.

La décision israélienne, inédite à ce jour, a provoqué une vague de condamnations diplomatiques. Mogadiscio a dénoncé une "attaque délibérée" contre sa souveraineté nationale. Plusieurs acteurs régionaux et internationaux, dont l’Égypte, la Turquie, le Conseil de coopération du Golfe et l’Organisation de la coopération islamique, ont également exprimé leur opposition à cette reconnaissance.

Le Somaliland, qui a fait sécession de la Somalie en 1991, fonctionne pourtant de facto comme un État indépendant. Doté de ses propres institutions, d’une monnaie, de passeports et d’une armée, ce territoire jouit d’une relative stabilité et occupe une position stratégique sur le golfe d’Aden. Malgré cela, il demeure largement isolé sur le plan diplomatique, aucune reconnaissance internationale majeure n’ayant jusqu’ici été accordée.

La reconnaissance par Israël pourrait ainsi rebattre les cartes dans une région déjà marquée par de fortes tensions géopolitiques, tout en ravivant le débat international sur le statut du Somaliland et les équilibres fragiles de la Corne de l’Afrique.