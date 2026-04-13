Reza Pahlavi assure parler régulièrement aux organisations de l’opposition

Dans un contexte de fortes divisions au sein de l’opposition iranienne en exil, Reza Pahlavi tente de s’imposer comme une figure de rassemblement. En déplacement à Stockholm, le fils du dernier chah d’Iran a affirmé lundi entretenir un dialogue régulier avec les différents mouvements opposés au régime de Téhéran, tout en réaffirmant son ambition de fédérer les forces dispersées de cette opposition.

S’exprimant dans une salle du parlement suédois, il a réitéré son souhait « d’incarner une figure nationale rassembleuse », dans un paysage politique marqué par des rivalités profondes et des divergences stratégiques. Interrogé sur ses efforts concrets pour rapprocher les différentes composantes de l’opposition, Reza Pahlavi a répondu sans détour : « Je leur parle, je dialogue avec eux, je les rencontre », sans toutefois préciser la nature exacte de ces contacts ni les organisations concernées.

Cette volonté d’unité s’inscrit dans une approche qu’il présente comme fondée sur des principes clairs. Selon lui, il existe « suffisamment de place pour tous ceux qui adhèrent » à un socle commun qu’il considère comme indispensable à l’avenir de l’Iran. Parmi ces piliers figurent l’intégrité territoriale du pays, la séparation nette entre religion et État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, ainsi que la mise en place d’un mécanisme garantissant des élections « libres et équitables ».