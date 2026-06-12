Spécial week-end | Ces dirigeants LGBT qui ont marqué l’histoire politique mondiale

L’annonce de la candidature de l’ancien Premier ministre français Gabriel Attal à l’élection présidentielle de 2027 relance une question devenue centrale dans de nombreuses démocraties : celle de la représentation des personnes LGBT au plus haut niveau du pouvoir. S’il était élu, Gabriel Attal deviendrait le premier président ouvertement homosexuel de l’histoire de la France.

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs responsables politiques LGBT ont accédé à des fonctions de premier plan, contribuant à faire évoluer les mentalités et à briser des barrières longtemps considérées comme infranchissables.

La pionnière reste l’Islandaise Jóhanna Sigurðardóttir. Élue Première ministre en 2009, elle devient la première dirigeante ouvertement lesbienne au monde. Elle conduit son pays à travers la grave crise financière de 2008 et entre dans l’histoire en épousant sa compagne le jour même de l’entrée en vigueur du mariage homosexuel en Islande.

En Belgique, Elio Di Rupo devient en 2011 le premier homme ouvertement homosexuel à diriger un gouvernement. Son célèbre « Oui, et alors ? » lancé à un journaliste après des attaques homophobes reste une référence pour de nombreux responsables politiques LGBT.

Au Luxembourg, Xavier Bettel marque son mandat par l’adoption du mariage pour tous et par une politique économique saluée à travers l’Europe. Il devient également le premier chef de gouvernement de l’Union européenne à épouser son conjoint de même sexe durant son mandat.

D’autres figures ont émergé dans des contextes plus conservateurs. En Serbie, Ana Brnabić devient la première femme et la première personnalité LGBT à diriger le pays. En Lettonie, Edgars Rinkēvičs entre dans l’histoire en devenant le premier chef d’État ouvertement homosexuel de l’Union européenne.

Enfin, depuis 2026, les Pays-Bas sont dirigés par Rob Jetten, premier chef de gouvernement ouvertement LGBT du pays et plus jeune Premier ministre de l’histoire néerlandaise.

Si leur accession au pouvoir témoigne d’une évolution profonde des sociétés occidentales, elle soulève également un débat : la visibilité constitue-t-elle à elle seule une avancée pour les droits LGBT ? Pour beaucoup d’observateurs, ces parcours démontrent surtout qu’aujourd’hui, l’orientation sexuelle ne détermine plus la capacité à gouverner un pays.