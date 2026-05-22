Spécial week-end | Tsunami radioactif et missiles hypersoniques : les armes mystérieuses de la Russie

Dans ses dernières prises de parole, Vladimir Poutine ne se contente plus d’évoquer la puissance russe : il met en scène un arsenal aux accents de science-fiction, conçu pour garantir une dissuasion absolue. Missiles à portée «quasi illimitée», torpilles nucléaires capables de frapper les côtes, engins hypersoniques manœuvrants : le Kremlin cultive l’image d’armes de rupture, entre prouesse technologique et démonstration psychologique.

Au cœur de cette stratégie figure le RS-28 Sarmat, missile balistique intercontinental surnommé en Occident «Satan 2». Long de 35 mètres et pesant plus de 200 tonnes, il pourrait, selon Moscou, emporter entre 10 et 16 ogives nucléaires capables de frapper plusieurs cibles simultanément. Poutine affirme que le Sarmat dispose d’une portée «quasi illimitée» et peut contourner les défenses américaines en passant par le pôle Sud. En Occident, l’arme inquiète, même si sa maturité opérationnelle reste discutée.

Autre pièce maîtresse : l’Avangard, un planeur hypersonique lancé par missile avant de glisser dans l’atmosphère à une vitesse pouvant atteindre Mach 27. Présenté par Poutine comme «invincible, comme une météorite», il combine vitesse extrême et trajectoire manœuvrante, rendant son interception particulièrement difficile. Pour les stratèges occidentaux, ce type d’arme bouleverse les délais de réaction des défenses antimissiles.

Plus inquiétant encore, le Poseidon, parfois surnommé «tsunami radioactif», est un drone sous-marin autonome à propulsion nucléaire. Moscou affirme qu’il pourrait provoquer, par explosion nucléaire en mer, des vagues gigantesques capables de ravager des villes côtières et de les rendre inhabitables pendant des décennies. Même si sa fiabilité suscite des doutes, son potentiel psychologique est considérable.

La Russie développe aussi le Burevestnik, missile de croisière à propulsion nucléaire surnommé en Occident «Tchernobyl volant», en raison des risques de contamination radioactive, notamment après un accident sur un site d’essai en 2019. À cela s’ajoute le Losharik, sous-marin nucléaire de grande profondeur, soupçonné par l’OTAN de pouvoir cibler les câbles sous-marins qui transportent une partie essentielle de l’internet mondial.

Au fond, ces armes disent autant la puissance que l’incertitude russe. Leur efficacité réelle reste parfois difficile à établir. Mais sur le terrain de la dissuasion et de la peur, le Kremlin a déjà marqué un point : forcer le monde à scruter, analyser et redouter le prochain mouvement de Poutine.