Steve Witkoff : Donald Trump "curieux" de la résistance de l’Iran face aux pressions américaines

L’émissaire spécial américain Steve Witkoff a affirmé que le président Donald Trump s’interrogeait sur le refus de l’Iran de céder sous la pression croissante exercée par Washington, alors que les négociations sur le nucléaire restent dans l’impasse.

https://x.com/i/web/status/2025403370757128653 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans une interview accordée à Fox News, Steve Witkoff a indiqué que le chef de la Maison-Blanche se disait « curieux » de voir que Téhéran n’a pas « capitulé », malgré le déploiement d’importantes capacités navales américaines dans la région. « Le président m’a posé la question ce matin », a-t-il déclaré, précisant que Donald Trump ne se disait pas frustré, mais cherchait à comprendre pourquoi l’Iran n’avait pas plié face à la pression.

Selon Witkoff, les États-Unis attendent de l’Iran qu’il affirme clairement ne pas vouloir se doter de l’arme nucléaire et qu’il présente des mesures concrètes pour le démontrer.

Ces déclarations interviennent alors que deux cycles de discussions entre Washington et Téhéran ont achoppé sur des points majeurs, notamment le niveau d’enrichissement de l’uranium, le programme balistique iranien et l’ampleur d’un éventuel allègement des sanctions.

À l’issue de pourparlers à Genève mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a évoqué un accord sur des « principes directeurs ». La Maison-Blanche a toutefois estimé que d’importants désaccords subsistaient.

Un responsable américain a indiqué que l’Iran devait soumettre prochainement une proposition écrite. De son côté, Abbas Araghchi a annoncé que Téhéran présenterait dans les prochains jours un contre-projet formel.