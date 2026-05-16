Taïwan affirme être une nation "indépendante" après la mise en garde de Donald Trump

Le gouvernement taïwanais a affirmé samedi que l’île était une nation « indépendante », en réponse aux déclarations de Donald Trump mettant Taipei en garde contre toute proclamation formelle d’indépendance susceptible de provoquer une guerre avec Pékin. Le président américain, de retour de Chine, a appelé les deux parties à faire « baisser la température ».

« Taïwan est une nation démocratique, souveraine et indépendante, qui n’est pas subordonnée à la République populaire de Chine », a déclaré le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Taipei a toutefois estimé que la politique américaine à son égard demeurait « inchangée ».

Dans un entretien télévisé enregistré peu avant son départ de Pékin, où Xi Jinping lui avait tenu des propos particulièrement fermes sur la question taïwanaise, Donald Trump a prévenu qu’il ne voulait pas voir les États-Unis entraînés dans un conflit à cause d’une initiative unilatérale de Taipei. « Je n’ai pas envie que quelqu’un déclare l’indépendance et, vous savez, nous sommes ensuite censés faire 15.000 kilomètres pour faire la guerre », a-t-il déclaré sur Fox News. « Nous n’avons pas envie que quelqu’un se dise, proclamons l’indépendance parce que les États-Unis nous soutiennent », a-t-il ajouté.

Le président américain a également indiqué ne pas avoir encore pris de décision sur les ventes d’armes américaines à Taïwan. Taipei a rappelé que ces livraisons relevaient non seulement d’un engagement prévu par la loi américaine sur les relations avec Taïwan, mais aussi d’une « forme de dissuasion commune face aux menaces régionales ».

Jeudi, Xi Jinping avait averti Donald Trump que « la question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines ». Selon le président chinois, si elle est mal traitée, les deux puissances pourraient « se heurter, voire entrer en conflit ».

Pékin considère Taïwan comme l’une de ses provinces, qu’il entend réunifier avec le reste de la Chine, si possible pacifiquement, tout en se réservant le droit de recourir à la force.