Toronto : deux boulangeries appartenant à des propriétaires juifs visées, dont une par des tirs

Deux établissements d'une même chaîne de boulangeries appartenant à des propriétaires juifs ont été pris pour cible dimanche matin à Toronto, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté juive et des autorités locales.

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Selon la police de Toronto, une première boulangerie, située près de Yonge Street et St. Clair Avenue Ouest, a été touchée par des coups de feu qui ont brisé une vitrine. Un second établissement de la même enseigne, situé près de Bathurst Street et Steeles Avenue Ouest, a également subi des dégâts, avec une vitre brisée, mais sans impact de balle.

Aucune victime n'est à déplorer. La police a toutefois confié l'enquête à son unité spécialisée dans les crimes haineux, avec le soutien de la brigade de lutte contre les armes à feu et les gangs. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les deux incidents sont liés et ont renforcé leur présence dans les secteurs concernés.

Noah Shack, président du Centre pour Israël et les Affaires juives (CIJA), a déclaré que ces attaques avaient « brisé non seulement les vitrines, mais aussi le sentiment de sécurité » des habitants. Il a appelé les autorités à prendre cette menace très au sérieux et à fournir aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour lutter contre la montée de la haine.

La maire de Toronto, Olivia Chow, a fermement condamné ces « attaques ciblées », les qualifiant de « viles » et « inacceptables ». Elle a réaffirmé son soutien à la communauté juive et son engagement à combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes.

Ces incidents surviennent dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites au Canada. Plusieurs synagogues de la région du Grand Toronto avaient déjà été la cible de tirs plus tôt cette année, entraînant l'ouverture d'enquêtes et l'arrestation de plusieurs suspects.