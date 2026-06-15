Ukraine : une attaque russe massive frappe Kiev, la cathédrale de la Dormition en flammes

Une attaque russe a frappé Kiev dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant un incendie majeur à la cathédrale de la Dormition, l’un des joyaux du célèbre monastère de la Laure des Grottes, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Selon les autorités ukrainiennes, le sanctuaire a été directement touché lors d’une vague de frappes visant la capitale. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé qu’un incendie s’était déclaré sur le toit de l’édifice, tandis que le chef de l’administration militaire de la ville, Timour Tkatchenko, a dénoncé une « frappe directe » contre le site religieux.

Des images diffusées depuis les lieux montrent une façade éventrée, un toit partiellement détruit et d’importants dégâts causés par les flammes. Plus d’une dizaine de camions de pompiers ont été mobilisés pour tenter de sauver le monument.

« Nous demandons des prières pour sauver ce sanctuaire de la destruction », a déclaré le métropolite Épiphane de Kiev, chef de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Il a qualifié l’attaque de « crime contre l’humanité, l’Histoire et la chrétienté ».

La Laure des Grottes constitue l’un des symboles spirituels les plus importants du pays. Ce monastère aux dômes dorés est au cœur des tensions religieuses qui opposent depuis plusieurs années Kiev et Moscou. Depuis l’invasion russe de 2022, l’Ukraine a progressivement rompu avec les structures religieuses liées au patriarcat de Moscou.

Cette attaque s’inscrit dans une nouvelle vague de bombardements ayant visé plusieurs grandes villes ukrainiennes. À Kharkiv, au moins cinq secouristes ont été tués lors d’une autre frappe. Dans le même temps, une attaque de drones attribuée à l’Ukraine a fait plusieurs victimes dans la région russe de Toula.

Alors qu’une dynamique diplomatique semble émerger au Moyen-Orient, la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue, elle, de s’intensifier après plus de quatre ans de conflit.