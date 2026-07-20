Un adolescent mange un sandwich à bord d’un vol Qatar Airways et meurt

La famille de Jason Hu, un adolescent de 16 ans décédé après une grave réaction allergique à bord d'un vol Qatar Airways, a déposé une plainte pour négligence contre la compagnie aérienne et son prestataire de conseil médical, MedAire.

Selon la plainte, le jeune homme voyageait d'août 2024 de Doha vers New York lorsqu'un membre d'équipage lui aurait assuré qu'un sandwich servi à bord était sans danger, malgré ses allergies sévères aux arachides, aux produits laitiers et au poisson.

Peu après avoir pris une bouchée, Jason Hu a commencé à éprouver de graves difficultés respiratoires avant de s'effondrer. Sa famille affirme que plusieurs équipements médicaux d'urgence de l'appareil, notamment une bouteille d'oxygène portable et un auto-injecteur d'adrénaline, n'ont pas fonctionné correctement.

La plainte, déposée le 14 juillet devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie, soutient que le personnel de bord avait été informé à plusieurs reprises des allergies potentiellement mortelles de l'adolescent.

La famille reproche également à MedAire de ne pas avoir fourni des conseils médicaux appropriés à l'équipage ni recommandé un déroutement de l'appareil pour un atterrissage d'urgence.

Jason Hu a été déclaré mort à l'arrivée de l'avion à l'aéroport John F. Kennedy de New York, bien que sa famille estime qu'il est décédé pendant le vol.

Les plaignants réclament des dommages et intérêts et accusent Qatar Airways de ne pas avoir assuré la sécurité alimentaire du passager et le bon fonctionnement du matériel médical d'urgence. Au moment de la publication de l'article, ni Qatar Airways ni MedAire n'avaient réagi publiquement à ces accusations.