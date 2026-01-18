Un diplomate iranien de haut rang demande l'asile en Suisse par crainte du régime

Un haut diplomate iranien en poste au siège européen de l'ONU à Genève a abandonné ses fonctions et sollicité l'asile politique en Suisse. Selon des sources diplomatiques citées dimanche par le site d'opposition iranien Iran International, Alireza Jirani Hokmabad, qui occupait le poste d'ambassadeur et de ministre plénipotentiaire (deuxième rang d'importance dans la délégation), a déposé une demande pour lui-même et sa famille après avoir quitté son poste.

D'après le média, Hokmabad a décidé de ne pas retourner en Iran par crainte de persécution et en raison des troubles politiques et sociaux persistants dans le pays. Le diplomate aurait également exprimé des inquiétudes concernant la stabilité de la structure gouvernementale de la République islamique. Les autorités suisses n'ont pas publié de réaction officielle à cette demande d'asile à ce stade.

Hokmabad avait rejoint la délégation iranienne à Genève en 2017 et représentait Téhéran dans divers organes économiques affiliés à l'ONU, notamment des forums traitant du commerce, du développement et des investissements.

Des sources diplomatiques ont indiqué que le soutien international croissant aux manifestants en Iran, conjugué aux déclarations fermes de dirigeants européens, a accru l'anxiété parmi les diplomates iraniens en poste en Europe. Selon le média, plusieurs autres diplomates ont discrètement contacté les autorités de divers pays européens ces dernières semaines pour explorer la possibilité de déposer des demandes d'asile similaires.

Des sources européennes ont précisé que plusieurs gouvernements examinent actuellement des facilités pour l'approbation de demandes d'asile de diplomates iraniens, y compris dans des cas où les demandeurs ne peuvent prouver une menace directe et immédiate sur leur vie.

La désertion de diplomates iraniens en période d'instabilité intérieure n'est pas sans précédent. Après les manifestations de 2009 (le "Mouvement vert"), une série de diplomates iraniens de haut rang en Norvège, Finlande, Italie et Belgique avaient démissionné et demandé l'asile, tout en critiquant sévèrement la répression violente du régime de Téhéran.