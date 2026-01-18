Répression en Iran : des médecins évoquent plus de 16 500 morts, Téhéran reconnaît au moins 5 000 victimes

Le bilan humain de la répression des manifestations en Iran fait l’objet de profondes divergences. Selon une enquête publiée par le Sunday Times, s’appuyant sur un rapport établi par un réseau de médecins iraniens, plus de 16 500 personnes auraient été tuées lors du soulèvement violemment écrasé par les autorités. À l’opposé, un responsable iranien cité par Reuters affirme que les autorités ont confirmé environ 5 000 morts.

Les chiffres relayés par le journal britannique ont été compilés à partir de données recueillies dans huit grands hôpitaux ophtalmologiques et seize services d’urgence à travers le pays. Les médecins auraient communiqué malgré les coupures d’Internet en utilisant la technologie Starlink, pourtant interdite en Iran. Selon leurs conclusions, la majorité des victimes sont des jeunes de moins de 30 ans. Le document évoque également près de 330 000 blessés, avec un pic de violences concentré sur une période de deux jours.

Les médecins décrivent un niveau de brutalité inédit. D’après le professeur Amir Parasta, chirurgien ophtalmologue irano-allemand ayant participé à l’initiative, les forces de sécurité auraient eu recours à des armes de type militaire. Les blessures observées seraient principalement des impacts de balles et d’éclats d’obus touchant la tête, le cou et la poitrine. Le rapport souligne par ailleurs un nombre extrêmement élevé de blessures aux yeux, les forces de sécurité ayant notamment utilisé des fusils à plomb. Au moins 700 personnes auraient perdu un œil.

De son côté, un responsable iranien, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que les autorités avaient recensé au moins 5 000 morts, dont environ 500 membres des forces de sécurité. Il attribue la responsabilité des violences à des "terroristes et émeutiers armés", affirmant qu’ils auraient tué des civils innocents. Selon lui, les affrontements les plus meurtriers se sont déroulés dans les régions kurdes du nord-ouest du pays, historiquement marquées par des tensions avec des groupes séparatistes.

Les autorités iraniennes accusent également Israël et des groupes armés basés à l’étranger d’avoir soutenu et armé les manifestants, une rhétorique régulièrement employée par Téhéran pour expliquer les mouvements de contestation internes.

D’autres organisations indépendantes avancent des chiffres différents. Le groupe de défense des droits humains HRANA, basé aux États-Unis, affirme avoir confirmé 3 308 morts, avec plus de 4 300 cas supplémentaires en cours de vérification, ainsi que plus de 24 000 arrestations. Le groupe kurde Hengaw, basé en Norvège, confirme que les zones kurdes figurent parmi les plus durement touchées par la répression.