Israël affirme que des centaines d'agents de sécurité iraniens ont été tués par des manifestants

Le ministre israélien de l'Énergie et membre du cabinet de sécurité, Eli Cohen, a déclaré jeudi matin que Jérusalem dispose d'informations selon lesquelles des centaines d'agents de sécurité iraniens auraient été tués par des manifestants lors des récentes émeutes en Iran.

Intervenant à la radio israélienne Kan Reshet Bet, le ministre a également lancé un avertissement ferme à Téhéran : "Je suggère à l'Iran de ne même pas envisager d'agir contre l'État d'Israël. Nous avons prouvé que nous disposons de capacités de renseignement et de capacités offensives pour atteindre n'importe quel endroit en Iran avec précision".

Eli Cohen a rappelé les opérations passées, notamment l'opération "Réveil du Lion", évoquant "l'élimination de dizaines de scientifiques, de généraux et les frappes contre des sites gouvernementaux". Selon lui, toute action iranienne contre Israël entraînerait "un prix très élevé".

Malgré les tensions, l'establishment sécuritaire israélien estime que même en cas de frappe américaine sur l'Iran, Téhéran pourrait s'abstenir de riposter directement contre Israël. Cette retenue s'expliquerait par la crainte que l'implication d'Israël n'élargisse le conflit régional.

Néanmoins, l'État hébreu ne prend aucun risque. L'armée israélienne se prépare au niveau d'alerte maximal, anticipant d'éventuelles représailles indirectes via les rebelles houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban. Les autorités israéliennes indiquent qu'en cas de décision américaine d'agir contre l'Iran, Israël recevrait un préavis permettant une préparation appropriée du front intérieur.

Le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, mène des évaluations continues avec les hauts responsables de Tsahal face aux développements régionaux. En conséquence, le système de défense aérienne a été renforcé dans tout le pays, tandis que l'armée de l'air demeure en état d'alerte maximale face aux scénarios de tirs de missiles, d'attaques de drones et de cyberattaques.

Pour l'heure, le message aux citoyens reste clair : l'armée surveille la situation et agit avec responsabilité, sans changement dans les directives. La population est invitée à ne suivre que les annonces officielles.