Un élu américain refuse de rencontrer des survivants du 7 octobre

Le représentant démocrate de Californie Ro Khanna aurait décliné une invitation à rencontrer d’anciens otages et des survivants de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 lors de son déplacement en Israël cette semaine, selon le New York Post, qui cite une source proche du dossier.

D’après cette source, le bureau de l’élu avait contacté l’ambassade d’Israël le 2 juillet pour préciser que sa visite était privée et qu’aucune rencontre avec des responsables politiques israéliens ou palestiniens n’était prévue. Les autorités israéliennes lui auraient néanmoins proposé lundi un échange avec des survivants du 7 octobre. L’offre aurait été refusée, tandis qu’une nouvelle sollicitation adressée le lendemain serait restée sans réponse.

"Le congressman Khanna n’est pas venu pour comprendre la situation, mais pour faire parler de lui dans les médias", a accusé la source, estimant qu’Israël avait tenté de lui présenter des interlocuteurs reflétant la complexité du contexte. L’élu aurait également décliné des rencontres avec des représentants de la communauté druze du plateau du Golan et des localités frontalières du nord, ainsi qu’une présentation sur l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza.

Une autre personne impliquée dans la préparation de la visite a accusé Ro Khanna de chercher à profiter du courant critique envers Israël au sein du Parti démocrate et d’avoir repoussé plusieurs propositions israéliennes destinées à faciliter son déplacement en Judée-Samarie.

Ces révélations interviennent après que le congressman a affirmé avoir été pris à partie par des habitants israéliens armés lors d’une visite dans la région. Il a décrit son déplacement comme "un regard sans filtre sur le coût humain de l’occupation israélienne", alors qu’il envisagerait une candidature à l’élection présidentielle américaine de 2028.

Dans un entretien accordé jeudi à Reuters depuis un village palestinien, Ro Khanna a raconté que le véhicule de son groupe avait été encerclé la veille par des hommes munis de fusils M4 de fabrication américaine. Selon lui, ces derniers avaient bloqué la route après que sa délégation eut observé les dégâts causés dans le village.

"Ces voyous arrivent avec des armes, des M4 fabriqués aux États-Unis, et ils nous arrêtent. Ils bloquent la route, puis ils appellent Tsahal, qui se range de leur côté et non de celui des Américains", a-t-il affirmé.

Cameron Kasky, un collaborateur de l’élu présent sur place, a déclaré que le groupe avait été retenu pendant plus d’une heure avant de solliciter l’aide de l’ambassade américaine à Jérusalem. Des policiers seraient finalement intervenus pour permettre à la délégation de repartir.

Tsahal a indiqué que des soldats et des policiers étaient intervenus après avoir reçu un signalement concernant des individus bloquant des véhicules près de Khirbet Zanuta, un petit village palestinien du sud de la Cisjordanie.