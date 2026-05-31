Un missile chinois aurait abattu un F-15 américain en Iran

La technologie militaire chinoise aurait joué un rôle dans le soutien à l’Iran pendant sa récente guerre contre les États-Unis.

D’après des responsables américains et des sources proches des évaluations du renseignement, un F-15E Strike Eagle américain abattu en avril au-dessus du sud-ouest de l’Iran aurait probablement été touché par un missile sol-air portatif de fabrication chinoise.

L’enquête américaine serait toujours en cours, mais des sources citées par NBC estiment qu’un système chinois de défense antiaérienne portable est l’hypothèse la plus probable.

Les deux membres d’équipage de l’appareil avaient réussi à s’éjecter. Le pilote avait été secouru quelques heures plus tard, tandis que l’officier chargé des systèmes d’armes avait échappé à la capture dans les montagnes du Zagros avant d’être récupéré deux jours après.

NBC rapporte également que l’Iran pourrait avoir reçu de la Chine un radar longue portée YLC-8B, capable de détecter des avions furtifs. Un tel système aurait pu améliorer la capacité de Téhéran à repérer des appareils américains ou israéliens avancés.

Les autorités américaines n’ont toutefois pas confirmé publiquement si ce radar était opérationnel pendant le conflit.

Si ces informations sont confirmées, il s’agirait de la première fois depuis des décennies qu’un avion de combat américain est abattu par un tir ennemi. L’affaire soulève aussi de nouvelles questions sur l’ampleur du soutien chinois à l’Iran.

Washington avait déjà sanctionné ce mois-ci trois entreprises chinoises de satellites, accusées d’avoir fourni à Téhéran des images et des données utilisées pour viser les forces américaines au Moyen-Orient. Pékin rejette ces accusations et affirme respecter ses obligations internationales en matière d’exportations militaires.

Des responsables américains cités par NBC estiment toutefois que l’aide chinoise n’aurait pas eu d’impact décisif sur le champ de bataille.